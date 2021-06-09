Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Pandemide alışveriş rekoru yüzde 35 ile İstanbul’un oldu

internet alışverişlerine olan ilgiyi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük oranda artırdı. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2020 raporuna göre, Türkiye’de en çok e-ticaret alışverişi yapan il yüzde 35 ile İstanbul oldu. 

09 Haziran 2021 Çarşamba 12:10
Pandemide alışveriş rekoru yüzde 35 ile İstanbul’un oldu


E-Ticaret sektörünün 2021 hedefi 400 milyar TL

Koronavirüs salgını nedeniyle zamanın büyük bölümününün evlerde geçirilmesi, internet alışverişlerine olan ilgiyi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük oranda artırdı. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2020 raporuna göre, Türkiye’de en çok e-ticaret alışverişi yapan il yüzde 35 ile İstanbul oldu. 

Pandeminin başlangıcından itibaren ciddi bir ivme kaydeden e-ticaret sektörünün 2020 yılı verileri Ticaret Bakanlığı tarafından açıklandı. Rapora göre, Türkiye’de en çok e-ticaret alışverişi yapan ilk 10 ilden birincisi yüzde 35’lik rekor ile İstanbul oldu. İkinci sıraya yüzde 11 ile Ankara yerleşti. Ankara’yı; İzmir yüzde 6, Bursa yüzde 3, Antalya yüzde 3; Kocaeli, Adana, Konya, Mersin ve Gaziantep ise yüzde 2 ile takip etti.  

“E-ticaret, kullanıcılara zaman tasarrufu sağlıyor”

10 yılı aşkın tecrübesi ve 40’tan fazla uzman personeli ile müşterilerinin e-ticaret alanındaki rekabetlerini güçlendirmeye yardımcı olan Meydan Bilişim’in yenilikçi projesi yerli yazılım firması Meydaneticaret’in Kurucusu Şerif Temizkan, “E-ticaret sitesi aracılığı ile internet üzerinden alışveriş yapılması tüketicilerin zaman tasarrufu yapmalarını sağlıyor. Kısıtlamalarda birçok mağazanın belirli  saatlerle hizmet vermesi ve tam kapanma sürecinde de hizmetini geçici süreliğine durdurması, e-ticaretin hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığını bir kez daha gösterdi. E-ticaret sitelerinin kısıtlamaların dışında kalması ve 7/24 hizmet vermesi, e-ticaret sitelerinin firmalara ve tüketicilere sağladığı en büyük faydalardan bir tanesi” dedi. 

E-ticaret sektörünün 2021 hedefi: 400 milyar TL

Türkiye’deki e-ticaret sektörünü değerlendiren Şerif Temizkan, şu bilgileri verdi: “Türkiye’de e-ticaret sektörü 2019 yılında Türk Lirası bazında yüzde 39 büyüme ile 83.1 milyar liralık hacme ulaştı. Sektör dolar bazında yüzde 18 büyürken, 2015-2019 yılları arasında sektörün ortalama yıllık büyüme hızı yüzde 35 oldu. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD)’nin açıkladığı 2020 yılı e-ticaret verilerine göre ise koronavirüs salgının da etkisiyle, 2020 yılında online alışveriş harcamaları geçen yıla göre yüzde 85 büyüdü. Rekor büyüme yaşayan e-ticaret sektörünün 2021 hedefi ise 400 milyar TL.”

Türkiye nüfusunun yüzde 25’i 2020’de ilk kez online alışveriş yaptı

2020 yılında Avrupa’da ilk kez online alışveriş yapanların oranının yüzde 13, Türkiye’de ise yüzde 25 oranında gerçekleştiğini ifade eden Şerif Temizkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alışkanlıkların değiştiği bir dönemde e-ticaretin konforuna alışan müşterilerin pandemi sonrasında da e-ticaret alışverişlerine devam etmesi bekleniyor. 2020 yılı e-ticaret verileri göz önünde bulundurulduğunda Pandeminin etkisiyle bazı sektörlerde e-ticarette artış yaşandığı gözlemlenebiliyor.”

Meydaneticaret.com’dan güçlü altyapı modeli

Artan talep doğrultusunda birçok firmanın e-ticaret alanına yöneldiğine işaret eden Meydaneticaret’in Kurucusu Şerif Temizkan, şunları kaydetti: “E-ticaret alanında fark yaratmak için doğru bir firma ile yola çıkmak da en az gerçekleştirilen faaliyetler kadar önemli. Bizler meydaneticaret olarak müşterilerimizin iş dünyasının beklentilerine uyum sağlayabilmesi veya kurumsal gelişim ihtiyaçlarına özel çözüm bulabilmek için danışmanlık yapıyoruz. meydan eticaret hayal edilebilen tüm tasarım seçeneklerine ve iş modeline göre şekillenebilen bir yönetim paneline sahip. Satışları artırmayı ve en iyi operasyon kurgusuna göre verimliliği hedefleyen e-ticaret paketlerimiz mevcut. Yönetici panelinde kolay yönetilebilir işletme araçlarıyla birlikte müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına göre işlevsel modülleri entegre ederek çok daha güçlü bir yapıyı oluşturuyoruz.”

Mastercard Maskeleme Teknolojisi Türkiye’de İlk Kez Kullanıma Sunuldu!
Mastercard Maskeleme Teknolojisi Türkiye’de İlk Kez Kullanıma Sunuldu!
E- Ticaret sektörü Ramazan’da yüzde 20 artış bekliyor
E- Ticaret sektörü Ramazan’da yüzde 20 artış bekliyor
KOBİ E-ticaret Zirvesi 2021, IdeaSoft ve iyzico işbirliği ile 15 Nisan'da
KOBİ E-ticaret Zirvesi 2021, IdeaSoft ve iyzico işbirliği ile 15 Nisan'da
Sosyal medyada reklam yasağı uzlaşmacı bir yaklaşımla çözülmeli
Sosyal medyada reklam yasağı uzlaşmacı bir yaklaşımla çözülmeli
E-ticarette büyüme ambalaj tüketimini iki kat arttıracak
E-ticarette büyüme ambalaj tüketimini iki kat arttıracak
Ev Hanımlarına Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar
Ev Hanımlarına Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar
İnternetten satışa vergi muafiyeti geliyor
İnternetten satışa vergi muafiyeti geliyor
Avukat Elvan Kakıcı Şimşek | İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli?
Avukat Elvan Kakıcı Şimşek | İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli?
Anahtar Kelimeler:
PandemiEticaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polifarma Turqality Desteğiyle İhracat Hızını Arttıracak
Polifarma Turqality Desteğiyle İhracat Hızını Arttıracak
AKAMİB, sekiz üyesiyle sanayinin Devler Ligi’nde
AKAMİB, sekiz üyesiyle sanayinin Devler Ligi’nde
Türk Oyun Şirketi Hungri Games 1,1 milyon dolar yatırım aldı
Türk Oyun Şirketi Hungri Games 1,1 milyon dolar yatırım aldı
Rasyotek | Verilerini Koruyan Markalar Daha Çok Değer Kazandı
Rasyotek | Verilerini Koruyan Markalar Daha Çok Değer Kazandı
Penta Teknoloji yılın ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 63 artırdı
Penta Teknoloji yılın ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 63 artırdı
IBM Türkiye’ye Gönüllülük Ödülü
IBM Türkiye’ye Gönüllülük Ödülü
Yem desteği İBB'den, halk süt üreticiden
Yem desteği İBB'den, halk süt üreticiden
Mastercard Maskeleme Teknolojisi Türkiye’de İlk Kez Kullanıma Sunuldu!
Mastercard Maskeleme Teknolojisi Türkiye’de İlk Kez Kullanıma Sunuldu!
Kaspersky’den fintech şirketlerine tavsiyeler
Kaspersky’den fintech şirketlerine tavsiyeler
Türk şirketler siber saldırı ve pandemi kıskacında
Türk şirketler siber saldırı ve pandemi kıskacında

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim