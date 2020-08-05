Pandemiden öğrenilen dersler ışığında daha güvenli bir dünya kurulacak



Ekim ayında Doha'da gerçekleştirilecek Orta Doğu'nun Ülke Güvenliği ve Sivil Savunma alanında önde gelen uluslararası etkinliği Milipol Katar 2020’de, Covid-19 sonrasında daha güvenli bir ortam için kapsamlı stratejilerin belirleneceği 3 günlük güçlü bir seminer programı sunulacak. Etkinliğin 200'den fazla katılımcıyı ve 8 bine yakın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Bu yıl 13’üncü kez yapılacak organizasyon, Doha Uluslararası Sergi ve Kongre Merkezi'nde 26-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Civipol CEO’su ve Milipol Fuar Başkanı Préfet Yann Jounot, organizasyonun pandeminin ortaya çıkmasının ardından gerçekleştirilecek ilk büyük endüstri etkinliği olduğuna dikkat çekti. Gelecekte global çaptaki olağanüstü durumlarla mücadele edebilmek için yenilikçi süreçler ve prosedürlerin tartışılacağı, araştırmalar ve öneriler sunulacağı bir platform olacağını belirten Jounot, “Ülke güvenliği ve sivil savunma endüstrileri, Covid-19 pandemisinden öğrenilen dersler ışığında daha güvenli bir dünya kurmak için bir araya gelecekler” diye konuştu.

Milipol Katar’a bu yıl İskandinavya, Avrupa, İngiltere, ABD, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan güçlü kuruluşlar katılıyor. Türkiye’den de 3 şirketin katılımını teyit ettiği organizasyonda ülke Güvenliği ve Sivil Savunma sektörlerinden geniş çaplı ekipman, sistem, ürün ve danışmanlık şirketleri yer alıyor.

COVID Sonrası Geribildirimler

İki saatlik seminerler 26 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra 'Tasarım Güvenliği: Siber güvenlik ve biyometri ile temassız teknolojiyi kapsayan yeni teknolojiler' başlıklı oturumla açılacak. 27 Ekim Salı sabahı “Mega Etkinlikler Güvenliği, öğleden sonra ise 'Kriz Yönetimi ve Sağlık Güvenliği - COVID Sonrası Geribildirimler' konularına odaklanılacak. Program 28 Ekim Çarşamba günü “İtfaiyecilik ve Güvenlik Sistemleri 'oturumuyla sona erecek.

Fuara katılacağını bildiren şirketler şu alanlarda faaliyet gösteriyor: Yangın ve koruma altyapısını destekleyen ürün ve mühendislik sistemleri tedarikçileri, hizmet ve güvenlik eğitimi danışmanları; erişim kontrolü üreticileri, kişisel koruma ekipmanı üreticileri; kimlik doğrulama ve siber güvenlik sistemleri; risk değerlendirmesi ve kriz yönetimi danışmanları; elyaf ve kumaş tedarikçileri; ölçüm ve analiz, hareketlilik ve optik ekipman üreticileri; iletişim ve iletim sistemlerinin yanı sıra silah ve mühimmat tedarikçileri.

Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani'nin himayesinde gerçekleştirilen etkinlik, Katar merkezli İçişleri Bakanlığı tarafından Paris merkezli uluslararası etkinlik organizatörü Comexposium ortaklığında düzenleniyor. GIE Milipol, Fransa İçişleri Bakanlığı'nın teknik uygulayıcısı Civipol tarafından yönetiliyor. Ayrıca, Fransa İçişleri Bakanı etkinliğin onur konuğu olacak.

Milipol Katar Fuarı hem katılımcılar hem de ziyaretçiler için başvurular online kayıt platformu www.milipolqatar.com websitesi üzerinden yapılıyor.

Milipol Katar Hakkında

1996 yılında kurulan Milipol Katar, iki yılda bir Doha Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ortadoğu'nun önde gelen vatan güvenliği ve sivil savunma sergisi ve konferansıdır. Milipol Katar, Katar İçişleri Bakanlığı danışmanlık şirketi Civipol ve Fransa merkezli Komexposium Güvenliği ortaklığında yönetilen GIE Milipol tarafından başlatılan ve organize edilen, ulusal güvenlik temalı bir ticaret etkinliğidir.

Milipol Katar, küresel çapta savunma, güvenlik, tarama ve önleme ekipmanları ve sistemleri alanlarında en yeni ürün ve hizmetleri sunan kamu ve özel güvenlik sektöründeki en büyük oyuncuların ilgisini çekmektedir. Etkinlik, ülkenin Ulusal Vizyonu 2030'a uygun olarak Katar Devleti'nin artan güvenlik ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşılamaktadır.

2020 yılında 13’üncü yılını kutlayacak olan Milipol Katar’a 2018 yılında 84 ülkeden 8 bin 487 ziyaretçi katılımı, 48 ülkeden 314 resmi delege ve 222 sergi firması katılarak savunma sektöründe bir rekor gerçekleştirdi. 2018 yılındaki şovu Katar İçişleri Bakanlığı'nın 138.7 milyon Euro’luk yatırım yapmıştı.

Milipol markası 30 yılı aşkın süredir yüksek kaliteli uluslararası ülke güvenliği etkinlikleri ile birlikte anılıyor. Etkinlik Paris, Katar ve Asya-Pasifik’te de gerçekleştirilmektedir.