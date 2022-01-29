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Panelsan halka arz oluyor

Çatı ve cephe panelleri sektörünün lider kuruluşlarından Panelsan, 2022 yılında halka arz onayı alan ilk şirket oldu.

29 Ocak 2022 Cumartesi 12:18
Panelsan halka arz oluyor

Panelsan halka arz oluyor

Panelsan, paylarının ek satış hariç yüzde 25.67’sini halka arz etmeyi planlıyor. Gedik Yatırım liderliğinde yürütülen halka arz sürecinde talep toplama tarihleri 9-10-11 Şubat 2022 olarak belirlendi. Faaliyet gösterdiği çatı ve cephe panelleri sektöründe borsada işlem görecek tek firma olan Panelsan, halka arzdan elde edeceği kaynağın önemli bir kısmını ek üretim tesisi yapımında kullanmayı hedefliyor.

Çatı ve cephe panelleri sektörünün lider kuruluşlarından Panelsan, 2022 yılında halka arz onayı alan ilk şirket oldu. Paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Panelsan, paylarının ek satış hariç yüzde 25.67’sini halka arz ediyor. Gedik Yatırım liderliğinde yürütülecek talep toplama sürecinde; fiyat 10.20 TL olarak belirlenirken talep toplama ise 9-10-11 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak. Faaliyet gösterdiği çatı ve cephe panelleri sektöründe borsada işlem görecek tek firma olan Panelsan halka arzdan elde edeceği kaynağın önemli bir kısmını ek üretim tesisi yapımında kullanmayı amaçlıyor.

25’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Panelsan, sandviç panel üretimi, EPS ısı yalıtım levha ve özel ölçü blok üretimi ile EPS enjeksiyon kalıplı özel ürün üretiminde faaliyet gösteriyor. Ankara Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yaklaşık 57 bin metrekare üzerinde bulunan 22 bin metrekarelik kapalı alandaki tesisinde üretimlerini gerçekleştiren Panelsan, Kazakistan’ın Almaty şehrinde de sandviç panel üretim tesisi ve yine Ankara Polatlı’daki mevcut tesislerinde ek bir sandviç panel üretim hattı kurmayı hedefliyor.   

Ar-Ge Merkezi olabilmek için Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’na resmi başvuru sürecinde olan Panelsan, istikrarlı biçimde ISO ikinci 500 listesinde yer alıyor. 2021 yılının ilk dokuz ayını 393.2 milyon TL satış ile tamamlayan Panelsan’ın, 2020 yılının ilk dokuz ayına göre 2021 yılının aynı döneminde hasılattaki büyüme oranı ise yaklaşık yüzde 88 olarak gerçekleşti.

“Halka arz sürecimiz yeni yatırım yapma istediğimizle başladı”

Halka arz ve gelecek hedeflerine yönelik açıklamalar yapan Panelsan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Recep Kaan Maşlak, “Yeni yatırım yapma isteğimizle başlayan halka arz düşüncemizin temelini, şirketimizin sandviç panel hattı kapasite kullanımının yükselmesi oluşturuyor. Ankara’da yapılması planlanan yeni sandviç panel hattı yatırımının halka arz geliriyle finanse edilebilecek olması, halka arzın verimli stok yönetimi politikasına katkı sağlayacak olması, kurumsallaşma ve pozitif beklentiler halka açılma kararı almamızı sağladı. Ayrıca sektörde vizyon lideri olan Panelsan’ın Borsa İstanbul’da sektörü temsil eden tek firma olacak olması da bizim için çok değerli. Halka arz gelirinin yüzde 50-55’ini mevcut fabrikamızın yanında kurulacak ek fabrika binasının yapımı ile ek panel hattı yatırımında, yüzde 45-50’sini başta hammadde alımı olmak üzere işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında, yüzde 5-10’unun ise finansal borçların ödenmesinde kullanmayı planlıyoruz” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Panelsan
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