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Paranit’e iki önemli ödül birden

Bit sorununa hızlı ve etkili bir çözüm sunan Paranit’in “Paranit’le Bitti Gitti” sloganıyla hazırlanan reklam kampanyası iki büyük ödül etkinliğinin kazananları arasına adını yazdırdı

26 Ekim 2020 Pazartesi 09:24
Paranit’e iki önemli ödül birden

Paranit’e iki önemli ödül birden

Saç biti tedavisinde Türkiye ve Avrupa’nın lider markası olan Paranit’in “Paranit’le Bitti Gitti” reklam kampanyası ödüle doymuyor. 8. Baykuş Ödülleri’nde Öngörülü Baykuş Ödülü’nün sahibi olan Paranit, aynı kampanya ile Effie 2020’de “Sağlık-Kişisel Koruma” kategorisinde Bronz Effie’ye layık görüldü.

Bit sorununa hızlı ve etkili bir çözüm sunan Paranit’in “Paranit’le Bitti Gitti” sloganıyla hazırlanan reklam kampanyası iki büyük ödül etkinliğinin kazananları arasına adını yazdırdı. Paranit, Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından en başarılı araştırma projelerinin ödüllendirildiği Baykuş Ödülleri’nde; kampanya kapsamında Sia Insight ile birlikte gerçekleştirdiği “Gitti Bir Daha Gelmez” başlıklı araştırmayla bronz İçgörülü Baykuş’un sahibi oldu.

“Paranit’le Bitti Gitti” kampanyasına bir ödül de Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’ndan geldi. Paranit, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin Effie Worldwide Inc. işbirliğiyle düzenlediği Effie 2020’de Bronz Effie’ye layık görüldü.

Paranit Hakkında

Saç biti tedavisinde Türkiye ve Avrupa’nın lider markası olan Paranit, tedavi ve bulaşmayı önlemede kolay ve etkili çözümler sunuyor. Paranit tedavi ürünleri içeriğindeki patentli Osmolone® ile bitleri mekanik olarak boğuyor ve kurutuyor. Böylece bitler ve sirkeler tek yıkamada tamamen ölüyor. Yeniden bulaşmayı engellemek için Bit Kovucu Spreyi ile 12 saat etki gösteriyor. Paranit ürünlerinin etkisi klinik olarak kanıtlanmıştır.

Perrigo Türkiye Hakkında 1887 yılında kurulan dünyanın önde gelen sağlık ürünleri şirketi Perrigo, Türkiye’de 2009 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor. Dermokozmetik, kilo kontrolü, bit tedavisi, el ve ayak sağlığı, deodorant, depilasyon, gebelik testi gibi alanlarda faaliyet gösteren Perigo Türkiye’nin bünyesinde Sebamed, Bio-Oil, Paranit, Predictor, XL-S, Vectavir, Gvyna, Omron, Deotak ve Depitak gibi çoğu kategorisinde lider markalar bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Paranit
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