Türkiye'de Parasal sıkılaştırmanın sonuna gelindi

Prof. Dr. Emre Alkin: “Verilen mesaj yerel seçime kadar faiz artırımı olmayacağı yönünde.”

Prof Dr. Sadi Uzunoğlu: “Faiz oranının 45 olması bana daha makul geliyor.”

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz: “Faiz artışı bu seviyelerde sonlanması lazım, aksi halde önümüzdeki dönemde işletmelerin krediye erişimi ve büyüme üzerinde farklı sorunları beraberinde getirebilir.”

İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke: “Parasal sıkılaştırmanın sonuna geldik. Artık yavaş yavaş hikâyenin maliye politikalarına dönüleceği algısı var.”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün politika faizini 500 baz puan artırarak %35’ten %40'a yükseltti. Alınan bu kararın ekonomiye etkileri, İNFO Yatırım Youtube kanalında Mine Uzun’un moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayında Prof Dr. Emre Alkin, Prof Dr. Sadi Uzunoğlu, İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz ve İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke tarafından yorumlandı.

“Yerel seçime kadar artış beklemiyorum”

500 baz puanlık faiz artışını değerlendiren Prof Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası’nın yerel seçime kadar faiz artırmayacağı tahminini dile getirerek şunları söyledi: “Ocak ayına kadar hiçbir şey olmaz. Aralık’ta olmazsa da yerel seçime kadar bir artırım olmaz. Yerel seçimler bitene kadar orta vadeli programda sunulan ve Merkez Bankası’nın yüzde 36’lık 2024 enflasyon hedefi değişmeyecek. Değişmeyeceği için de Merkez Bankası burada ‘alın işte yüzde 40’lık reel faiz var, ben 2 puan üzerini size veriyorum’ diyecektir. Açıklamalarda da karışıklık görüyoruz. Normalde de Merkez Bankası metinleri karışık olur ama rasyonel beklentileri kırmak için hareket etmezler. Burada bir rasyonel beklenti yaratıyor. Verilen mesaj, yerel seçime kadar faiz artırımı olmayacağı yönünde. Ama ocak ayında şaka yapar gibi 5 puanlık bir artış daha yaparlarsa o zaman bu Merkez Bankacılıkla çakışan bir durum olur. Merkez Bankası’nın işi ben şu ihtimallerde bunları uygularım demektir. Vatandaşı, iş insanını, yatırımcıyı şaşırtmak gibi bir misyonu yoktur.”

“Faiz oranının yüzde 45 olması daha makul”

Prof Dr. Sadi Uzunoğlu, piyasa beklentisinin 250’lik bir artış olduğunu belirterek şunları söyledi: “Yüzde 45’lik faiz enflasyonla mücadele konusunda merkez bankasının kararlılığını daha iyi ortaya koyan bir faiz olabilir. Çünkü piyasanın beklediği enflasyon en az yüzde 40. Siz yüzde 40 getirdiniz, onun üzerinde bir pozitif reel faize geçilmesi gerekiyor. Dolayısıyla pozitif reel faize geçmek, özellikle döviz talebinin durması ve döviz kurlarındaki o sürekli yukarı yönlü hareketin durması açısından da önemli bu. Ben Merkez Bankası’nın kararını çok doğru olduğunu, yani gayet güzel bir faiz artırımı yaptıklarını düşünüyorum. Olması gerektiği gibi ama yüzde 40’ta da dükkânı kapatmaması gerektiğini savunanlardanım. Eğer biz enflasyonla gerçekten ciddi anlamda mücadele edeceksek bana faiz oranının yüzde 45 olması daha makul geliyor.”

“Buralarda faiz artışının sonlanması lazım”

Merkez Bankası’nı aldıkları zor karardan dolayı tebrik eden İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı: “Zor karar gerçekten, Merkez Bankası’nı tebrik ederim. Piyasa açısından sürpriz ama Merkez Bankası’nın 12 ay sonraki enflasyon hedefi yüzde 36. Şu anki politika faizi ise yüzde 40. Reel faizi reel getiriye, pozitife çevirdi. Buralarda faiz artışının sonlanması lazım, sonlanmazsa bu önümüzdeki dönemde özellikle kredi kanalının aktifliği, işletmelerin krediye erişimi ve büyüme üzerinde farklı sorunları beraberinde getirebilir. Yüzde 51 olasılıkla Merkez Bankası faiz artırımını bence bu toplantıyla bitirdi. Aralık ayını pas geçeceğini düşünüyorum. Aralık ayında bir artış daha gelebilir ama bu artışın 500 puandan küçük olacağını düşünüyorum.”

“Artık yavaş yavaş hikâye maliye politikalarına dönülecek”

Faiz artışının borsaya etkisini değerlendiren İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Borsa 8 binin üstünde kalmakta zorlanıyor. Yavaş yavaş gözlerin desteklerin test edileceği bir yerde olması lazım. Eğer burası tutunabilirse zaten bundan sonraki hikâyede 8100 yukarıya net kırılır ama 7750’nin altındaki kapanışlar artık yavaş yavaş bu sefer tekrar bir düzeltme baskısını arttıracaktır. Yani parasal sıkılaştırmanın artık sonuna geldik. Artık yavaş yavaş hikâyenin maliye politikalarına dönüleceği algısı var. Faiz artışları yüzde 40 - 42,5 arasında kalabilir beklentisi var. 7950 çok kritik. Borsa 7950’nin üzerinde tutunduğu sürece şimdilik bir sıkıntı yok ama burası kırılırsa altta 7850 ve 7700’lere doğru çekilmeler gelebilir. O yüzden gözümüzün bu seviyelerdeki reaksiyonlarda olması lazım. 8100’ün üstüne geçmeden, buranın üzerinde net kapanışlar gelmeden henüz ‘düzeltmeyi kompanse ettik, artık konu kapandı’ demek net olmaz. Seçime böyle girip bundan sonra da konuyu maliye politikalarına bırakacaklar gibi geliyor.”

İnfo Yatırım Hakkında:

30 yılı aşkın bir süredir sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren İNFO Yatırım Menkul Değerler, sermayesi güçlü ve halka açık Hedef Yatırım Bankası, Hedef Portföy, Hedef GSYO şirketlerini de bünyesinde bulunduran Hedef Holding iştirakidir. İNFO Yatırım, bireysel ve kurumsal yatırımcılara, sermaye piyasası araçlarının alım–satım aracılığının yanı sıra, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi, yurt dışı işlemler ve kurumsal finansman hizmetleri sunmaktadır. İNFO Yatırım, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri’nde aracılık hizmeti vermekte olup, faaliyet gösterdiği alanlarda etkinliğini giderek artırmaktadır. 2011 yılında halka arz edilen şirket Borsa İstanbul’da İNFO koduyla işlem görmektedir. Güçlü öz sermayesini, piyasalardaki tecrübe ve uzman kadrosunu teknolojik altyapı ile birleştiren İNFO Yatırım, 10’u İstanbul’da olmak üzere toplam Türkiye’nin 29 noktasında hizmet vermektedir.

Prof. Dr. Emre Alkin

1969 yılında İstanbul'da doğdu. 1987 yılında Saint-Michel Lisesi’ni bitiren Alkin 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans (1993) ve doktora (1996) eğitimini tamamlayarak 1997'de doçent, 2002 yılında ise profesör unvanını aldı. İMKB Başkan Danışmanlığı (1999-2003), TİM Genel Sekreterliği (2000), Vergi Konseyi Üyeliği görevlerini yürüttü. Çukurova Holding, Doğan Holding, Anadolu Holding ve Altınbaş Holding’de görev aldı. Çeşitli gazetelerde ekonomi alanında köşe yazarlığı, TV8, SkyTürk, A Haber, CnnTürk, TRT Haber, TV100 gibi televizyon kanallarında ekonomi yorumculuğu yaptı. Daha önce İstanbul Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi'nde farklı görevlerde bulunan Alkin, Nisan 2022'de İstanbul Topkapı Üniversitesi rektörü olarak atanmıştır.

Müzikle ilgilenmektedir. İki çocuk babasıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu

1960 doğumlu olan Sadi Uzunoğlu, Uludağ Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi ’inde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. 1985’de İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olmuş, aynı fakültede akademik kariyerine devam etmiş; 2001 sonuna kadar İktisat Doçenti olarak görev yapmıştır. Akademik kariyerine Trakya Üniversitesi İİBF’de profesör ve İktisat Bölüm Başkanı olarak devam etmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında birçok makale ve çalışmaları bulunan Uzunoğlu’nun, şu anda piyasada bulunan kendi ve/veya ortak yazarlı kitapları: “Para ve Döviz Piyasaları”, “Çağ Atlamada Yeni Dönem”, “Temel Ekonomi”, “Finans Matematiği Çalışma Kitabı, HP Uygulamalı” “Güncel Ekonomik Sorunlar : Dünya Ekonomisi”, “Güncel Ekonomik Sorunlar : Global Kriz”, “Yeni Başlayanlar İçin Bankacılık”, “Yeni Başlayanlar İçin Ekonomi”, “Mikro ekonomi”…

Mehmet Mert Yılmaz- İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı

1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nden mezun olan Mert Yılmaz, iş hayatına sigorta sektöründe başlamıştır. 1995 yılında sermaye piyasaları ile yolu kesişen Yılmaz, 25 yıla yakın süredir Türkiye sermaye piyasalarının önemli aracı kurumlarında Araştırma ve Pazarlama-Satış bölümlerinde orta ve üst düzey yöneticilik yapmıştır. Halen İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de görev yapmakta olan Mert Yılmaz, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin MBA Programı’nda ve Nişantaşı Üniversitesi’nde ise Lisans Programında Öğretim Görevlisi olarak ekonomi ve finans dallarında ders vermektedir. Çeşitli TV ve radyo kanallarında yorumculuk yapan ve kendine ait bir Youtube kanalı bulunan Mert Yılmaz, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde STÖ’lerin ve üniversitelerin davetleri ile Dünya Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Sermaye Piyasaları, Kişisel Gelişim ve Farkındalık seminerleri veren Mert Yılmaz, aynı zamanda “MY Eğitim Danışmanlık” şirketinin kurucu ortağıdır.

iNFO Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke

Sertaç Ekeke, 2008’de Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nden mezun oldu. Hedefonline firmasında Analist olarak iş yaşamına başlayan Sertaç Ekeke, 2009-2011 yılları içinde DenizBank Ege Özel Bankacılık Şubesi’nde portföy yöneticisi olarak görevine devam etti. 1983’te Muğla’da dünyaya gelen Ekeke SPK 3 Türev düzey lisansına sahip, ileri derecede İngilizce biliyor.