Parça.io, müzik borsasının kapılarını yatırımcılara aralıyor



İTÜ Çekirdek girişimi Parça.io, sanatçılar ve yapım şirketleri ile geliştirdiği iş modeli sayesinde favori şarkılara ortak olup dijital dinlenme oranlarına göre düzenli gelir elde etme fırsatı sunuyor. 2022 yılında 25 milyar dolar olan ve 2030 yılında 90 milyar dolarlık dinlenme gelirine ulaşması tahmin edilen müzik endüstrisinde yeni bir kapı aralayan Parça.io, bu yıl içinde MENA bölgesine (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) açılarak 2 bin 500’den fazla şarkı ve 500’den fazla sanatçıya ulaşmayı hedefliyor.

Müzikseverlere ve yatırımcılara şarkılar ile birlikte düzenli gelir elde etmenin kapılarını aralayan yenilikçi bir müzik borsası olarak 2023 yılında kurulan İTÜ Çekirdek girişimi Parça.io, şarkıları sadece bir sanat eseri olmaktan çıkartıp topluluk deneyimi haline dönüştürüyor. Yola çıktığı ilk günden bu yana hedefini global müzik pazarı olarak belirleyen Parça.io, tohum öncesi yatırım turunda 1,25 milyon dolar değerleme üzerinden İTÜ ARI Teknokent ve TechnoBee'den yatırım aldı.

Parça.io’nun vizyonu müzik pazarını tüm dünyaya açmak

Yıllardır içerisinde bulunduğu fintech ve blockchain alanında birçok şirketin ve kişinin hedefi olan yatırım yapma, düzenli ve sürdürülebilir bir gelir elde etmenin müzik piyasasında da uygulanabilir olması için yola çıktıklarını belirten Parça.io CEO’su Tezcan Turasan, “Kurduğumuz platformun hem müzikseverlere hem müzik profesyonellerine hem de yatırımcılara vadettiği fırsatlar oldukça benzersiz. Müzik pazarını tüm dünyaya açık hale getirme vizyonuyla yola çıktık ve dolayısıyla temel ürünümüz şarkılar ve şarkıların gelir haklarından oluşuyor. Şarkıların gelir haklarına ortak olma imkânı sunarak müzikseverlerin ve sanatçı fanlarının müziğin başarı hikayelerine katılabilmelerine fırsat sunuyoruz. Parça.io olarak sanatçılarla ve yapım şirketleri ile özel anlaşmalar yaparak, tüm müzikseverlerin müzik dünyasının bir parçası olabilmesine ve müzikten gelir elde edebilmesine olanak tanıyoruz” dedi.

Dünyada kolayca yatırım yapamadığınız varlık: Müzik

Milyonların keyifle dinlediği şarkılardan bir parça sahibi olmak

Dünya üzerinde hemen hemen her türlü varlığa kolay bir şekilde yatırım yapmak mümkün. Finansal okuryazarlığın artmasıyla birlikte yatırım araçlarının çeşitlenmesi ve çeşitlenen bu araçlara olan talep her geçen gün ciddi bir şekilde artış göstermekte. Tam bu noktada, neredeyse hiçbir ekonomik göstergen etkilenmeyen, maddi değerini topluluklar sayesinde belirleyen ve bu maddi değerin yanında çok güçlü manevi değerlere sahip olan müziğe, yani şarkılara tekil olarak yatırım yapmak ne yazık ki bugüne kadar mümkün değildi. Parça.io ise bu ihtiyacı doğru bir şekilde analiz edip, kitlelerin değer verdiği ve hem maddi hem de manevi olarak desteklenen şarkıları, alınıp-satılabilir bir varlık haline getiriyor.

Milyonlarca insanın keyifle dinlediği ve sosyal medya platformlarını kasıp kavuran şarkılardan bir parça sahibi olmanın duygusal anlamda da bir zenginlik ifade ettiğini aktaran Tezcan Turasan, “Sahiplik duygusu son yıllarda daha fazla öne çıkıyor ve dünya üzerinde birçok sektör ve varlık bu sahiplik duygusu üzerinden bir yenileme geçiriyor. Dijital müzik platformlarında oluşturulan özel çalma listeleri direkt olarak bu duyguya hitap edip, şarkılarla dinleyici arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi amaçladığı gibi tüm bu süreçten maddi bir fayda da sağlıyor. Dolayısıyla, insanların sevdiği şarkılardan bir parça sahibi olması, maddi kısmı bir yana manevi olarak ciddi bir tatmin sağlayacak. Ek olarak, şarkıların ilişkiler içerisindeki öneminin farkındayız ve bu yüzden sevdiklerinize, arkadaşlarınıza şarkı hediye edebileceğiniz bir alt yapı geliştirdik. Bu sayede istediğiniz herkese kolayca o şarkıya ait gerçek ve orjinal bir parça hediye edebiliyorsunuz. ” dedi.

“Dilediğiniz şarkının gelecekteki dinlenme gelirlerine ortak olabiliyorsunuz”

Günümüz dünyasında müzik sektörüne, sanatçılara ve şarkılara yatırım yapmanın neredeyse imkânsız olduğuna dikkat çeken Turasan, Parça.io ile bunu nasıl mümkün kıldıklarını şu şekilde anlattı: “Parça.io olarak geliştirdiğimiz altyapı ile birlikte bütçenizin büyüklüğünden bağımsız olarak dilediğiniz şarkının gelecekteki dinlenme gelirlerine ortak olabiliyorsunuz. Diğer bir önemli özelliğimiz ise sanatçı ve fan etkileşimini maksimum seviyeye çıkartarak karşılıklı faydayı artırmamız. Özellikle Türkiye ve MENA gibi bölgelerde sanatçılarla etkileşimin diğer bölgelere nazaran daha düşük olduğunu düşündüğümüzde, platformumuz hem sanatçılara hem fanlara sunmuş olduğu etkileşimi artıran modeller sayesinde direkt olarak müzik sektörünün büyümesine ve olgunlaşmasına fırsat veriyor. Parça.io üzerinden bir şarkıya ortak olan yatırımcı gerçekten o şarkıya sahip oluyor. Üzerine de dijital dinlenme gelirlerinden bir pay elde ediyor. Ayrıca ortak olunan şarkı, sonradan ikincil markette satılıp ekstra kazanç elde etme imkânı da sunuyor. Dolayısıyla her bir noktamız ile müzik dünyasını kullanıcılara açıyoruz. Ek olarak, sevdiklerinize şarkı hediye edebildiğiniz altyapımızı da yayına aldık. Sevdiğiniz bir şarkıdan bir parça alıp arkadaşınızın mail adresine kolayca gönderip hediye edebiliyorsunuz. Müziği her bir noktada hissetmek ve paylaşmak için var gücümüz ile çalışıyoruz.”

Kurumsal yatırım fonlarına açık bir altyapıya sahip

Parça.io’nun yakın gelecekteki hedeflerini de paylaşan Turasan “Nihai hedefimiz, global müzik pazarına açılmak. Global vurgusunu yapmamızın temel sebebi, dijital müzik platformlarının dinlenme başına yaptığı ödemelerin Türkiye’ye göre neredeyse beş kat daha fazla olması. Dolayısıyla ana büyüme planımız, dijital müzik platformlarından müzik dinlenme oranlarında ciddi büyüme gösteren bölgelere öncelik vermek. Örneğin MENA bölgesi 2022 yılında yüzde 24’lük büyüme gösterdi. Bu bölgeye yönelik yapacağımız hızlı genişlemeyle birlikte hem büyüme oranını daha üst seviyeye çıkartabilmek hem de kullanıcılarımıza dinlenme başına daha fazla gelir elde edebilecekleri şarkılara yatırım yapma fırsatı sunabilmek. Bunun yanında platformun içerisinde sadece müzikseverler ve bireysel yatırımcılar değil, kurumsal yatırım fonları, hedge fonlar ve girişim sermayesi fonları gibi birçok kurumsal yatırımcının yer alabileceği bir altyapı inşa ediyoruz. Parça PRO adını verdiğimiz bu modelimiz ile birlikte fonlara uygun özel paketler tasarlayabiliyoruz. Bu sayede fonlar düzenli gelir etme fırsatı bulurken, yıllar içerisinde artış gösteren bu sektöre risklerini minimize ederek dahil olmuş oluyorlar” ifadelerini kullandı.

