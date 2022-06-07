Pardus halka arz oluyor!

A1 Capital Yatırım Menkul Değeler A.Ş. aracılığıyla yapılacak olan halka arz eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek.

Enerji, iletişim teknolojileri ve unlu mamuller sektörlerindeki yatırımlarıyla dikkat çeken Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. 9-10 Haziran 2022 tarihlerinde 2 iş günü sürecek olan halka arz eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak. Pay fiyatı 2,29 TL olarak duyurulan halka arzın katılım kodu ise PRDGS.HE olarak belirlendi.

Borsa dünyasında teknolojik altyapısı ve yatırımcı beklentilerine uygun çözümleriyle Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarından A1 Capital öncülüğünde yapılacak halka arz Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşecek.

55.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artışı, 11.000.000 TL nominal değerli paylar ise ek pay satışı yoluyla satışa sunulacak. Bu sayede halka arzda toplam 66.000.000 TL nominal değerli paylara talep toplanacak.

Yatırımlarımızı büyütecek olmanın heyecanı içerisindeyiz

Halka arz süreciyle ilgili görüşlerini aktaran Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Selim TUNÇBİLEK, “Pardus olarak enerji, iletişim teknolojileri ve unlu mamuller sektörlerinde önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Enerji sektöründe güneş enerjisi ve bio kütle yatırımlarımızla, geleceğin vazgeçilmez enerji kaynağı olduğunu düşündüğümüz yenilenebilir enerji alanında büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Ülkemizin önde gelen ve büyüyen internet sağlayıcılarından Turk.Net’e ve ayrıca DMR Unlu Mamuller’e önemli tutarlarda kaynak sağladık.. Pardus olarak güçlü sektörlerin öncü ve büyük şirketlerine yatırım yapıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş’yi halka arz ediyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Halka arz süreciyle birlikte yeni dönem yatırımlarımızı daha güçlü bir şekilde sürdürecek ve yatırımlarımızı büyüteceğiz. Bu kapsamda 9-10 Haziran tarihlerinde yatırımcıları geleceğin yatırımlarını tasarladığımız Pardus GSYO’nun halka arzına davet ediyoruz.” dedi.

9-10 Haziran tarihlerinde 2,29 TL’den halka arz edilecek Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzına, PRDGS.HE koduyla A1 Capital web platformu ve mobil uygulaması başta olmak üzere tüm yatırım kuruluşları aracılığıyla katılınabilecek.