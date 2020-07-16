Parke Seçiminde Yeni Dönem | Artırılmış gerçeklikle parke seçme dönemi



Son yıllarda dijitalleşmeye yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Yıldız Entegre, Türkiye’de bir ilk olan yeni parke seçim uygulamasını tanıttı. Devrim niteliğindeki uygulama “Çek, Seç, Uygula!” ile artık kullanıcılar, istedikleri parke modelini sadece saniyeler içerisinde mobil telefonları ya da bilgisayar ekranları aracılığıyla odalarının zemininde görebilecekler.

Uygulama, zemin üzerindeki mobilya, halı gibi nesneleri ve kot farklarını da algılayarak tüketicilere hayallerindeki tasarımı mekanlarına hatasız uygulama fırsatı sağlıyor, parke değişim sürecindeki tüm belirsizlikler ortadan kalkıyor.



Orman ürünleri sektörünün Türkiye’deki pazar lideri markası Yıldız Entegre, son yıllarda farklı sektörlerde hayatımıza giren artırılmış gerçekliği şimdi de parkeye taşıdı. Türkiye’de ilk kez Yıldız Entegre tarafından sektöre kazandırılan “Çek, Seç, Uygula!” uygulamasıyla artık kullanıcılar, parke seçimlerinde teknolojiden faydalanacak; hangi parkenin hangi odada nasıl duracağını dijital ortamda görebilecek.



UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Uygulamanın çalışma sistemi de oldukça basit. Hem ev hem de ofis tasarımlarında kullanılabilecek uygulama kapsamında kullanıcılar, parke değişimi düşündükleri mekanların fotoğraflarını çekecek. Yıldız Entegre mobil aplikasyonu ya da Yıldız Entegre internet sitesindeki “Çek, Seç, Uygula!” bölümüne bu fotoğraflar yüklenecek. Sisteme yüklenen fotoğraflar üzerinden, kullanıcılar VarioClic ve TerraClick ürün grubundaki model ve renk seçeneğinde parkeleri odalarının zemininde görebilecek; model ya da renk tercihlerini de zevklerine ve odanın uyumuna göre yapabilecek.



DİJİTAL DÖNÜŞÜME BÜYÜK YATIRIM

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, şirket olarak son dönemde dijital dönüşüm süreçlerine çok büyük yatırım yaptıklarının altını çizerken, “Bugün tüm sektörlerde fark yaratmanın yolu, dijital dönüşümü iş süreçlerine entegre etmekten, teknolojiyi sahiplenmekten geçiyor. Yıldız Entegre olarak, inovasyonu temel alan yaklaşımımızla bir yandan üretim süreçlerimizi geliştirirken bir yandan da pazarlama alanında müşteri deneyimini güçlendirecek adımlar atıyoruz” dedi.

TÜRKİYE’DE BİR İLKİ HAYATA GEÇİRDİK

Geçtiğimiz dönemde dijital katalog yönetim sistemini tüm ürün gruplarında devreye aldıklarını; bunun yanında 3D Kartela ve Sanal Showroom gibi sektörde öncü çok sayıda uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Ercan Şahin, “Şimdi de ‘Çek, Seç, Uygula!’ adını verdiğimiz uygulamamız ile sektörde bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıldız Entegre’nin dijital odaklı dönüşümünün bir parçası olan bu uygulama ile tüm tüketicilerimiz tercih süreçlerini iyileştirmeyi; teknolojinin bizlere sunduğu fırsatları evlerimizin ve ofislerimizin estetiği için kullanıyoruz. Türkiye’de ilk kez bir orman ürünleri firması tarafından sunulan bu uygulamanın müşteri deneyimi anlamında büyük fark yaratacağını düşünüyoruz” dedi.



TASARIM SÜRECİ DİJİTAL ORTAMDA

Bugün parke seçim süreçlerinde çok sayıda sıkıntı yaşanabildiğini; tüketicilerin deneyim alanlarını anlamaya çalışarak ve bayilerden aldıkları geri dönüşler doğrultusunda böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini sözlerine ekleyen Ercan Şahin şöyle devam etti: “Bugün bir parke değişimi yapacağınız zaman bilinmezlerle dolu bir sürecin içine giriyorsunuz. Bir parke bayisine giderek evinize uyacağını düşündüğünüz bir modeli renk kartelası üzerinden veya bir parke kesitinden seçiyorsunuz. Ama bu kesitler tüm parke dekorunu temsil etmediğinden sizin hayal ettiğiniz tasarım ile gerçekleşen farklı olabiliyor. Burada hem tüketici hem de bayi ya da ilgili usta bu süreçte zaman zaman sorun yaşayabiliyor. Tüm bu tasarım sürecinin dijital ortama aktarılması sayesinde Tüketiciler parke dekorlarını kendi evlerinde ya da ofislerinde değerlendirebiliyorlar. Bu değerlendirme, doğrudan kendi mobilyaları, duvarları ve halıları ile uyumlu olarak yapılıyor. Yani, tüketiciler daha parkeyi satın almadan hayallerindeki ürüne evlerine uygulayabiliyorlar.; Tüketici tarafından tasarıma karar verilmesinin ardından en yakın Yıldız Entegre bayisinden bu ürünler temin edilebiliyor ve uygulama süreci başlıyor.”



DOĞAL ÜRÜNLERİN AĞIRLIĞI TASARIMLARDA DİKKAT ÇEKİYOR

Son yıllarda gerek evlerin gerekse ofislerin iç ve dış dekorasyonunda doğal ürün kullanımının önemli ölçüde arttığını ifade eden Ercan Şahin, “Özellikle içinden geçtiğimiz bu koronavirüs salgını sürecinde de tüketicilerin evlerine yönelik yenileme süreçlerine çok daha büyük önem verdiğini gördük. Bizleri doğaya yaklaştıran ahşap ürünlerin evlerimizde ağırlığının artması gelecek dönemde dekorasyonun altın kuralları arasında yer alacak. Bu trendin dünyada ve ülkemizde gelecek yıllarda daha da güçlenmesini bekliyoruz. Biz de ‘Ağacın İzinde’ söylemini sahiplenen bir firma olarak bu dönüşümü sahiplenmeye devam edeceğiz” dedi.