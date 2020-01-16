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Paşabahçe Mağazaları, Kayıp Hazineler Koleksiyonu'nda Nuh'un Gondolu

Koleksiyon için tasarlanan Nuh’un Gondolu’nda, insanoğlunun ortak değerlerinden biri olan Nuh ve tufan mitinin en önemli unsuru olan Nuh’un Gemisi’nden esinlenildi.

16 Ocak 2020 Perşembe 09:54
Paşabahçe Mağazaları, Kayıp Hazineler Koleksiyonu'nda Nuh'un Gondolu

Paşabahçe Mağazaları, Kayıp Hazineler Koleksiyonu'nda Nuh'un Gondolu


Paşabahçe Mağazaları, tarih ve sanatseverleri Anadolu topraklarında binlerce yıldır var olmuş, yurt dışına götürülen tarihi eserlerle yer verdiği “Kayıp Hazineler Koleksiyonu” ürünleriyle buluşturuyor. Koleksiyonda insanlık tarihinin en ünlü tufan mitine konu olan Nuh’un Gemisi’nden ilham alınarak tasarlanan “Nuh’un Gondolu” ön plana çıkıyor.

Paşabahçe Mağazaları, “Tarih-Kültür-Cam” Koleksiyonlarının son üyesi “Kayıp Hazineler Koleksiyonu” ile yurt dışına götürülen tarihi eserlerle ilgili farkındalık yaratmayı, geri alınmış eserlere ve kültür varlıklarına sahip çıkma konusunda da bilinci artırmayı hedefliyor.

Koleksiyon için tasarlanan Nuh’un Gondolu’nda, insanoğlunun ortak değerlerinden biri olan Nuh ve tufan mitinin en önemli unsuru olan Nuh’un Gemisi’nden esinlenildi. Gondolun üzerinde bulunan desenler, Nuh’un Gemisi’ne alınan hayvanları temsil ederken, Anadolu’da yaşamış olan kaplan, aslan, fil, çita, pars, yaban eşeği gibi çeşitli hayvanlara da dikkat çekiyor. El imalatı camdan üretilen Nuh’un Gondolu’nun üzerindeki rölyef desenlerin tümü, altın varak ve eskitme boyalar kullanılarak dekorlandı.

Nuh’un Gemisi‘nin Türkiye’de, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi sınırlarında, Telçeker Köyü yakınlarında olduğuna inanılıyor. Bölgede yer alan gemi teknesi izini andıran çukurun Nuh’un Gemisi olduğu da iddiaları güçlendiriyor. Çinli ve Türk araştırmacıların 2010 yılındaki iddialarıyla tekrar gündeme gelen Nuh'un Gemisi'ni UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne aldırmak için çalışmalar devam ediyor.

Nuh’un Gondolu ve diğer koleksiyon ürünlerini incelemek ve satın almak için Paşabahçe Mağazaları’nı ziyaret edebilirsiniz.

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