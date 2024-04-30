PayTR’da Üst Düzey Atama

Ödeme teknolojileri alanındaki 15 yıllık tecrübesiyle “çok kanallı ödeme deneyimi” sunan ve bugün 110 binden fazla KOBİ’nin işlerini büyütmesine destek olan PayTR’ın yeni Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özge Döner Avşar oldu.

2021 yılında Türkiye’nin en büyük özel sermaye fonu Actera ile yaptığı yatırım ortaklığıyla büyüme hedeflerini hızlandıran ve fintek sektörünün en köklü ödeme kuruluşlarından biri olan PayTR, güçlü yönetim kadrosuna yeni bir kadın lideri daha dahil etti. Mali İşler, Kurumsal Finans ve Stratejik Planlama alanlarında önemli bir birikime sahip Özge Döner Avşar, PayTR’ın Finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevine getirildi.

Özge Döner Avşar Hakkında

İş hayatına 2001 yılında denetçi olarak Doğuş Holding’de başlayan Özge Döner Avşar, 2005 yılından itibaren Doğuş Otomotiv’de Kontrol Müdürü olarak çalışmalarına devam etti. 7 yıl boyunca Doğuş Media Group bünyesinde sırasıyla Finans Direktörü ve CFO olarak görev yaptı. 2016 yılında ise Doğuş Teknoloji’de Mali İşler ve İş Geliştirme bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Türkiye’nin öncü fintek şirketleri arasında yer alan PayTR’ın güçlü yönetim kadrosuna Nisan ayı itibarıyla katılan Özge Döner Avşar, şirketin gelecek vizyonunun şekillendirilmesine katkıda bulunacak.