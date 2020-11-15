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Pazar Esnafına ‘Ucuzluğu Bol’ ‘HES Kodu’ Denetimi

Zeytinburnu Belediyesi, geleneksel bir hal alan akşam saatlerinde semt pazarı tezgâhlarındaki ucuzluk yoğunluğu azaltmak için uygulamayı sabah vakitlerine çekti. Koronavirüsle mücadele kapsamında pazar esnafına HES kodu denetimi de yapıldı.  

15 Kasım 2020 Pazar 09:27
Pazar Esnafına ‘Ucuzluğu Bol’ ‘HES Kodu’ Denetimi

Pazar Esnafına ‘Ucuzluğu Bol’ ‘HES Kodu’ Denetimi

Zeytinburnu Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında semt pazarlarında esnafa yönelik HES kodu denetimi gerçekleştirdi. Belediyenin zabıta ekiplerince yürütülen denetime, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı. Akşam pazarı ucuzluğundan faydalanmak için vatandaşların oluşturduğu yoğunluğu azaltmaya yönelik yürütülen çalışmayla ilçedeki pazarlarda 10.00 ile 14.00 saatleri arası akşam pazarı fiyatlandırılmasına geçildi. Semt pazarlarında sigara kullanımının engellenmesi, HES kodu denetimi ve akşam pazarı uygulamasıyla koronavirüsün yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Pazar alışverişine çıkan vatandaşlar da fiyatların uygun olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri, yapılan ‘HES’ kodu denetiminde, temaslı oldukları tespit edilen pazarcı esnafına 3 bin 150 lira para cezası uygulandığını belirtti.

“DENETİMLERİMİZİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN KARARLARI DOĞRULTUSUNDA YAPIYORUZ”

Denetime katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığımız ve İstanbul İl Pandemi Kurulu pazarlarda yeni tedbirlerin alınmasına karar verdi. Bunlardan bir tanesi pazarcı esnafının HES kontrolüyle pazar tezgâhını açmasıydı. Zeytinburnu’nda pazarcı esnafımızla birlikte iş birliği yaptığımız bu çalışmada bütün esnafın HES kodlarını aldık. Her gün hangi semtte pazar kurulacaksa o esnafımızın HES kontrolü yapılıyor ve pozitif ya da temaslı olması durumunda burada çalışmasına ve tezgâh açmasına izin vermiyoruz. Birinci tedbir bu.” dedi.

 “AKŞAM PAZARINI SABAHA ÇEKTİK”

Başkan Arısoy konuşmasının devamında, “İkinci tedbir; hepinizin bildiği gibi aslında pazarlarda koronavirüsle mücadelede başından itibaren maske ve mesafe kontrolü yapılıyordu, fakat yine de akşama doğru girişlerimizde bir kuyruk ve pazar içinde bir yoğunluk meydana geliyordu. Bunu aşmak için yine pazarcı esnafımızla birlikte yaptığımız çalışmayla saat 14:00’a kadar indirimli fiyat uygulanmasına, 14.00’ten sonra ise normal fiyat uygulamasına geçtik. Zaten büyük oranda hemşerilerimizin pazar alışverişlerini erkene aldıklarını memnuniyetle görüyoruz. Akşamki yoğunluğu önleyince pazarlarımız daha da güvenli hale gelecek.” ifadelerini kullandı.

“PAZAR İÇİNDE VE ÇEVRESİNDE SİGARA İÇİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Sigara yasağının kontrolü için de çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Arısoy, “Burada pazar süresince pazarın kurulduğu çevrede hem esnafımız hem de hemşerilerimizin sigara içmelerine müsaade etmeyeceğiz. Biliyorsunuz sigara içme bahanesiyle maske çıkıyordu. Bu da önemli bir tedbir. Zeytinburnu’nda bütün pazarlarımızda inşallah bunları uygulayacağız ve Zeytinburnu pazarları daha güvenli olacak.” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Hes KoduPazar Esnafı
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