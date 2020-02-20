Pazarlama Türkiye Zirvesi için geri sayım başladı



Pazarlama, Reklam, Medya, İletişim , FMCG, Teknoloji, Ulaşım, Telekomünikasyon, Dijital, Otomotiv, Gayrimenkul, Sağlık, Finans, Medikal vb. sektör profesyonelleri bir araya gelip katılımcılara tecrübelerini aktaracağı Pazarlama Türkiye Zirvesi, 'Focus' teması ile 15 Nisan tarihinde kapılarını katılımcılara açacak.

Odaklandığımız konudaki uzmanlığımız, ürünümüze, hizmetimize olan inancımız ve hedef kitlemizde yarattığımız güven algısı, pazarlama hedefimizi on ikiden vurmamıza zemin hazırlıyor. Hayatımızda odaklanmayı temel almak, hem işlerimizi büyütmede hem de kaliteli bir yaşama pencere açmada en güçlü sihir!

Pazarlama Türkiye Zirvesi boyunca katılımcılara deneyimlerini aktaracak. Bu değerli etkinliğin katılımcıları arasında;

· Banu Barbarosoğlu, sahibinden.com - VP of Advertising Sales

· Çağlar Gözüaçık, Tazeﬁkir - Creative Agency President

· Enis Karslıoğlu, Biggloyalty Türkiye – CEO

· Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Türkiye - Chief Enterprise Business Unit Ofﬁcer

· Meltem Moral Verim, Mediacom - Chief Digital Ofﬁcer

· Murat Göllü, Akbank - Corporate Communications Senior Vice President

· Mutlu Erturan, Hepsiburada - Chief Commercial Ofﬁcer

· Ömer Barbaros Yiş, Turkcell – CMO

· Sevinç Satıroğlu, Master of Ceremony

· Sinem Sandıkçı Gökçen, L'Oréal - Chief Digital Ofﬁcer

· Tuna Canatar, Lego - Marketing Director

· Volkan Biçer, AdColony - General Manager EMEA & LATAM Brand

· Zehra Öney, Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) - President

15 Nisan 2020 Çarşamba günü kapılarını katılımcılarına açacak olan etkinliğe Radisson Blu Hotel Şişli İstanbul ev sahipliği yapacak. Pazarlama Türkiye Zirvesi hakkında daha fazla bilgi almak için pazarlamaturkiye.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.