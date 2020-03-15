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Pazarlarda maskeli eldivenli koronavirüs önlemi

Coronavirüse karşı verilen mücadeleye vatandaşların katkısı büyük oldu. Sokakta pazar alışverişine çıkanlar ile pazar esnafı maske ve eldivenle haftalık alışverişini yapanlara güven veriyor.

15 Mart 2020 Pazar 10:59
Pazarlarda maskeli eldivenli koronavirüs önlemi


Pazarlarda maskeli eldivenli koronavirüs önlemi

Türkiye Covid-19 salgınına karşı topyekün alârma geçti. Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına vatandaşlar duyarsız kalmadı. Her kesimden insan koronavirüse karşı önlem alıyor.


Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgınına karşı Türkiye'de alınan önlemlere vatandaşların desteği batılı ülkelere örnek olacak cinsten. AVM'lerden lüks restoranlara, kapalı mekan işletmecilerinden pazar esnafına kadar hayatın olağan akışı içinde yer alan her kesim, salgına karşı duyarlılığını sergiliyor. Pazar yerlerinde maskeli ve eldivenli satıcılar vatandaşların sağlığına verdiği önemi sergilerken, alışveriş için pazara çıkanların tedbirli davranması gözden kaçmıyor. 
Koronavirüs endişesi nedeniyle semt pazarlarında "eldiven" kullanılmaya başlandı. Beşiktaş Cumartesi Pazarı'na gelen vatandaşların çoğu alışveriş sırasında paralarını uzatırken eldiven kullandı. Vatandaşlar  ellerini yüz, ağız ve burunlarına götürmekten kaçınmak için de maske kullanıyorlar. Üzerinde bakteriler bulunabilecek olan paralarla sürekli haşır neşir olan pazarcılar ise eldiven takıp, bol bol ellerini yıkayarak önlem aldıklarını ifade etti. Öte yandan pazarcılar, vatandaşların virüs endişesi ile kalabalık ortamlara girmekten kaçınması nedeniyle, pazarın önceki haftalara göre durgun olmasından şikayetçi.


'MİKROP ZATEN PARADA'

Bir pazarcı, "Mikrop zaten parada. Eskiden mesela para saymak için başparmağımızı ağzımıza getirirdik. Şimdi öyle yapmıyoruz yanımıza su alıyoruz, onu kullanarak sayıyoruz. Ellerimizi devamlı yıkıyoruz. Para sürekli aldığımız için ona yapacak bir şey yok, elemanlarımıza eldiven taktırıyoruz" dedi.

Pazarcı Tarık Aktaş ise, "Pazarın şu anki halinden belli oluyor zaten insanlar tedirgin. Bilhassa toplu alanlara girmemeye özen gösteriyorlar. Bu da tabii ki pazarları etkiliyor. Mecburen paraya dokunuyoruz ama elimizden geldiğinde eldiven kullanmaya çalışıyoruz. Gelen vatandaşların zaten yüzde 50-60'ı eldiven kullanıyor. İnsanlar bu şekilde korunmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

'BEN TAKILMIYORUM AMA SIKINTI BÜYÜK'

Pazarcı Murat Barışlı da, "Hastalık bulaşmasın diye bir elle para alıyoruz, bir eli normal işletiyoruz müşteri ile" diye konuştu. Bir diğer pazarcı Cemal Yıldırım ise, "Ben fazla takmıyorum ama mesela arkadaşlarımız eldiven kullanıyor. Ben çok takılmıyorum ama aslında sıkıntı büyük. Eldiven takmamız gerekiyor. Bazılarımız böyle pek üstüne düşmüyor, düşsek daha iyi olur. Pazar da geçen haftalara göre yoğunluk çok az" dedi.

'MADENİLERİ SİLİYORUM, KAĞITLARI ELDİVENLE TUTUYORUM"

Maskesini takıp alışverişe gelen Şennur Kırıştıoğlu, "Ben elime evde bütün malzemelerim maskem, eldivenim hepsi hazırdı. Maskesiz asla çıkmam, kolonyam ve mendiller taşıyorum. Cüzdanım, telefonum hepsini temizliyorum. Alışveriş yaparken de eldiven takıyorum. Madeni paraları ıslak mendille siliyorum ama kağıt paralar olmuyor tabii" ifadelerini kullandı.  

Eldiven ve maske takarak alışveriş yapan Gülcan Altaş da, "Eldiven taktım ama ne kadar geçerli bilmiyorum. Bence bu sadece psikolojik bir önlem çünkü eldivenle kendimi ne kadar koruyabilirim. Yüzüme ne kadar dokunmayabilirim bilmiyorum ama gerçekten psikoloji daha önemli olduğu için kendimi rahatlatıyorum. Çözüm olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 15.03.2020 11:20
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