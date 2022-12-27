Pazaryeri komisyonları satıcıları zorluyor



Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nden (ETBİS) alınan veriler, geçtiğimiz haftalarda E-ticaret Bilgi Platformu'nda yayımlandı. ETBİS 2022 ilk 6 ay verilerine göre Türkiye'de e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116'lık artışla 348 milyar TL olarak gerçekleşti. Raporda ayrıca işletme sayılarına ilişkin veriler de yer aldı. Rapordaki veriler, 2021'in ilk yarısı ile kıyaslandığında, ülkemizde e-ticaret yapan toplam işletme sayısının bir yılda yüzde 51 arttığı görüldü. ETBİS'e kayıtlı işletme sayısındaki artış ise yüzde 25 olarak ölçüldü.

Hem pazaryeri hem özel e-ticaret platformunda satış yapan işletme sayısı yüzde 5 azaldı

E-ticarete ilişkin son verileri değerlendiren finansal teknoloji ve satıcı çözümleri şirketi Vallet'in“Raporun bir yıl önceki versiyonuyla karşılaştırma yapıldığında e-ticaretin büyüme alanı açıkça görülüyor. Kayıtlı işletme sayısından sepet tutarına pek çok kırılımda izlenen artış, hem satıcı hem de tüketici ölçeğinde e-ticaretin giderek daha kalıcı hale geldiğini kanıtlıyor” dedi.

Raporda dikkat çeken verilerden biri de pazaryeri ve markaya özel e-ticaret platformu kullanımına ilişkin yıllık değişim oldu. 2021 verileriyle kıyaslandığında, 2022’nin ilk altı ayında hem pazaryeri hem de özel e-ticaret platformu kullanan işletme sayısının yüzde 5,17 azaldığı tespit edildi. Bu azalışın arkasındaki sebebin büyük pazaryeri platformlarının yüksek komisyon oranlarının, satıcıları kendi e-mağaza altyapılarını kurmaya yönlendirmesi olabileceğine dikkat çeken Görkem Bayramoğlu, “Pazaryerlerinin yüksek komisyon oranları yıllardır süren bir sorun. Bugün işletmelerin çok kanallı bir satış ağı kurmadan rekabet avantajı elde etmesi pek mümkün değil. Pazaryerlerinin yüksek komisyon oranları ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin e-ticarete başlamasını zorlaştırıyor. Sıfırdan e-ticaret yazılımı satın almak da verimsiz operasyonel süreçler ve hesapta olmayan maliyetler anlamına gelebiliyor. Vallet olarak işletmelere ciddi maliyetler oluşturan bu iş modelinin ve sektördeki tekelleşmenin önüne geçmek için finansal teknolojiler, e-ticaret ve güvenlik alanlarında uzmanlaşmış ekibimizle satıcıların ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyoruz. Tamamen ücretsiz olarak piyasaya sürdüğümüz Valle E-Mağaza çözümümüzle işletmelere ücretsiz mağazalarını kolayca oluşturarak e-ticarete hemen başlama fırsatı sunuyoruz. Kargo ve sanal POS anlaşmaları hazır bir biçimde gelen Valle E-Mağaza, işletmelere ürünlerini kendi alan adları üzerinden satabilme olanağı sunuyor” ifadelerini kullandı.

Mağaza, satış ve ödeme çözümleri tek platformda

Geliştirdikleri e-mağaza sisteminin kargo ve ödeme çözümü anlaşmalarını da içerdiğini vurgulayan Vallet CFO’su Görkem Bayramoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Sınırsız ürün, kategori ve varyasyon özelliği sunan Valle E-Mağaza, özelleştirilebilir tema seçenekleri ve işletmeler için yüzde 0,99'dan başlayan sanal POS komisyon avantajıyla uçtan uca bir e-ticaret çözümü özelliği taşıyor. Ödeme kuruluşları altyapılarına entegre bir biçimde gelen sistem, işletmelerin müşterilerinden üyeliksiz ödeme alabilmesini mümkün kılıyor. SEO uyumlu mağaza arayüzü, çoklu ödeme sistemi entegrasyonu, reklam optimizasyonu gibi teknolojileriyle öne çıkan Valle E-Mağaza’da, yine Vallet olarak geliştirdiğimiz Yapay Zeka Sahtekarlık Koruması ile tüm ödeme süreçleri yüksek güvenlikle tamamlanıyor. Çalıntı kart tespitinde başarı oranını yüzde 98,9’a taşıyan güvenlik altyapımız, 2024’te yüzde 99,9 başarı oranına ulaşarak ödeme güvenliğinde yeni bir çağ başlatacak.”

“Android POS çözümleri ödeme süreçlerini zahmetsiz hale getiriyor”

Bir finansal teknoloji şirketi olarak işletmeler için Android POS çözümleri de geliştirdiklerini dile getiren Görkem Bayramoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Vallet Android POS, işletmelerin tek bir POS yatırımıyla, hiçbir bankayla anlaşma yapmadan tüm kredi kartlarından taksitli ödeme alabilmesine olanak tanıyor. İşyerleri bu sayede hem bankalarla tek tek anlaşma yapma külfetinden kurtuluyor, hem de Vergi Usul Kanunu’na uygun ödeme altyapılarını kolayca kurarak 22 bankaya entegre olabiliyor. Temassız ödeme kolaylığı da sunan Vallet Android POS ile üye işyerleri için ödeme almak zahmetsiz hale dönüştü. Vallet olarak satış kanallarını ve müşteri deneyimini iyileştirmek ve e-ticaretle büyümenin kapılarını açmak isteyen işletmelere değer katan uçtan uca güvenli, hızlı ve bütünsel çözümler geliştirmeyi sürdürüyoruz.”