Pegasus'un ikinci "A321 Neo"su filoya katıldı

Pegasus Hava Yolları, 2012 yılında sipariş ettiği ve verildiği tarih itibarıyla Türk sivil havacılık tarihinde bir seferde verilmiş en büyük sipariş olan 100 uçaklık Airbus siparişinin ikinci A321 neo tipi uçağını filosuna kattı. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane'nin liderliğindeki Pegasus heyeti, filonun ikinci A321 Neo tipi uçağını Hamburg'dan 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü'nde teslim aldı. TC-RBB tescilli yeni A321 Neo uçağa, Pegasus'un filoya yeni katılan uçaklara çalışanların kız çocuklarının isimlerini verme geleneği sürdürülerek "Özden Ece" adı verildi.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "Pegasus Hava Yolları olarak, filomuza ikinci A321 Neo tipi uçağımızı katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni nesil çevreci motorlara sahip A321 Neo'larımızın ikincisini de teslim almamızla birlikte filomuzun yaş ortalaması 5,3 oldu. Bu ortalamayla Türkiye'nin en genç filosuna sahibiz ve bundan gurur duyuyoruz. Filomuzu adım adım genişletmeye ve gençleştirmeye devam edeceğiz.

İkinci A321 Neo'muzu teslim aldığımız tarihin 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü'ne denk gelmesi de hoş bir tesadüf oldu. Bu vesileyle sivil havacılık gibi meşakkatli bir sektörde büyük bir özveriyle görev yapan tüm sivil havacılık profesyonellerinin bu özel gününü yürekten kutluyorum." dedi.

Airbus tarafından üretilen orta menzil tek koridorlu uçak ailesine en son eklenen A321 Neo tipi uçaklar, ailenin en büyük üyesi konumunda bulunuyor. Sahip oldukları yeni nesil LEAP-1A motorların teknik özellikleri sayesinde gerek havaalanları ve yaşam yerleri gerekse kabin içine olan etkisi dikkate alındığında önceki modellere göre en az yüzde 50 daha sessiz olan A321 Neo'ların yıllık karbon salınımları da çok daha az olarak gözlemleniyor. A321 Neo'larda kanat uçlarında yapılan modifikasyonlarla birlikte, önceki modellere göre en az yüzde 15 yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Pegasus Hava Yolları Hakkında:

1990 yılında havacılık sektörüne giriş yapan Pegasus, 2005'te ESAS Holding tarafından satın alınarak düşük maliyetli iş modelini benimsedi. Türkiye'nin lider düşük maliyetli hava yolu olan Pegasus, hava yolu ile yolculuğun herkesin hakkı olduğuna olan inancıyla ve uyguladığı "low cost (düşük maliyetli hava yolu)" modeliyle misafirlerine uygun fiyatlı ve genç uçaklarla seyahat etme imkânı sağlıyor. 2018 itibarıyla "Türkiye'nin Dijital Hava Yolu" söylemiyle faaliyet gösteren Pegasus, misafirlerini 35'i yurt içinde, 76'sı yurt dışında olmak üzere toplam 42 ülkede 111 noktaya ulaştırıyor; İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden Türkiye ile Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya arasında bağlantılı uçuşlar gerçekleştiriyor. Pegasus, misafir deneyimini odak alan yaklaşımıyla onların seyahat deneyimlerini kolaylaştıracak dijital teknolojiler ve benzersiz yenilikler sunuyor.