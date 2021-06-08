Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Penta Teknoloji yılın ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 63 artırdı

Penta Teknoloji’nin yılın ilk çeyreğindeki konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre rekor bir oranla yüzde 63 artarak 1,27 milyar TL’ye ulaştı.    

08 Haziran 2021 Salı 21:02
Penta Teknoloji yılın ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 63 artırdı

Penta Teknoloji yılın ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 63 artırdı


 

Kısa süre önce halka arz edilen dünyanın önde gelen teknoloji markalarının Türkiye’deki temsilcisi Penta Teknoloji’nin yılın ilk çeyreğindeki konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre rekor bir oranla yüzde 63 artarak 1,27 milyar TL’ye ulaştı.  

 

Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere, 30 yılı aşkın süredir bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji, 2021 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Penta Teknoloji’nin 2021 yılı ilk çeyrek konsolide cirosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre rekor bir oranla yüzde 63 artışla 1,27 milyar TL oldu. Aynı dönemde brüt kârını 88,3 milyon TL’ye yükselten Penta Teknoloji’nin FAVÖK’ü 64,9 milyon TL olurken; FAVÖK marjı ise yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Geçen Mayıs ayında halka arz olan Penta Teknoloji, yılın ilk çeyreğinde 15,7 milyon TL konsolide net kâr elde etti.

Mürsel Özçelik: “En önemli hedefimiz, ülkemizin dijital dönüşümüne güç katmak” 

2021’in ilk üç ayındaki finansal sonuçlarını değerlendiren Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik şunları söyledi: “Bilişim teknolojileri sektöründeki hızlı büyüme performansımızla Türkiye’nin lider katma değerli teknoloji şirketleri arasında yer alıyoruz. Kısa süre önce halka arzı geniş taleple başarılı bir şekilde tamamlamanın mutluluk ve haklı gururunu da yaşadık. Ülkemizin dijital dönüşümüne bireysel ve kurumsal yatırımcılarımızla birlikte güç katmayı hedefliyoruz. İlk çeyrek finansal rakamlarımızın da ortaya koyduğu olumlu tabloya da baktığımızda, bu yolculukta bizlerle birlikte olan hissedarlarımızın da desteğiyle daha da güçlenen finansal yapımızla birlikte  yolumuza kararlı adımlarla devam edeceğiz.”

 

Anahtar Kelimeler:
Penta Teknoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
IBM Türkiye’ye Gönüllülük Ödülü
IBM Türkiye’ye Gönüllülük Ödülü
Yem desteği İBB'den, halk süt üreticiden
Yem desteği İBB'den, halk süt üreticiden
Mastercard Maskeleme Teknolojisi Türkiye’de İlk Kez Kullanıma Sunuldu!
Mastercard Maskeleme Teknolojisi Türkiye’de İlk Kez Kullanıma Sunuldu!
Kaspersky’den fintech şirketlerine tavsiyeler
Kaspersky’den fintech şirketlerine tavsiyeler
Türk şirketler siber saldırı ve pandemi kıskacında
Türk şirketler siber saldırı ve pandemi kıskacında
Borusan, Sürdürülebilirlik Rehberi’ni Yayınlandı!
Borusan, Sürdürülebilirlik Rehberi’ni Yayınlandı!
Çalışmak isteyenler dikkat | İş aramanın tam zamanı
Çalışmak isteyenler dikkat | İş aramanın tam zamanı
Fersan | 4 yıl içinde tüm ambalajları geri dönüştürülebilecek
Fersan | 4 yıl içinde tüm ambalajları geri dönüştürülebilecek
Şeftalide hasat coşkusu | Pandemi şeftaliye talebi arttırdı
Şeftalide hasat coşkusu | Pandemi şeftaliye talebi arttırdı
Finansal Okuryazarlık Zirvesi düzenlendi
Finansal Okuryazarlık Zirvesi düzenlendi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim