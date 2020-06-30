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Penti bikini festivali başladı

Tüm kadın ve çocuk yeni sezon plaj ürünlerinde geçerli festivalde Penti 2020 Plaj Koleksiyonu, doğadan ilham alırken vintage detaylarla geçmişe selam veriyor.

30 Haziran 2020 Salı 09:53
Penti bikini festivali başladı

Penti Bikini Festivali Başladı! Tüm plaj ürünlerini Şimdi 1 Alana 1 Hediye Fırsatıyla Keşfedin…

Yılın en sevilen ve beklenen sezonu geldi. Bu yaz sezonuna "Yaz varsa biz de varız!" diyerek iddialı bir giriş yapan Penti, tüm plaj ürünlerinde 29 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında geçerli 1 Alana 1 Hediye fırsatıyla ‘Bikini Festivali’ni başlatıyor.

Tüm kadın ve çocuk yeni sezon plaj ürünlerinde geçerli festivalde Penti 2020 Plaj Koleksiyonu, doğadan ilham alırken vintage detaylarla geçmişe selam veriyor.

8 farklı tema ile her ruh halini besleyecek tasarımlara imza atan Penti, Karıştır & Yakıştır konseptiyle binlerce farklı kombin fırsatı sunarken bikini & mayo, plaj giyim ve aksesuarlarıyla sizi doğanın içine davet ediyor.

ÇOCUKLAR DA PENTİ YOUNG İLE YAZA HAZIR!

Gençlerin ve çocukların eğlenceli dünyası Penti Young plaj koleksiyonuyla dinamik bir yaza hazır mısınız? Tropikal baskılar, egzotik çiçekler, sevimli kahramanlarla masal ormanlarını hissettiren bir temayla açılışını yapan koleksiyon, doğayı seven tüm çocuklara sesleniyor.

Penti Young, "Biraz da güneş zamanı!" diyen retro tema ile de kumsal partilerinin havasını mayolara, bikinilere, şortlara ve birbirinden farklı onlarca aksesuara taşıyor. Yaz meyveleri de retro temanın içindeki yerini alıyor. Peki ya denizin altı? Penti Young tüm çocukları denizin altında holografik bir partiye davet ediyor. Çocukların çok sevdiği holografik çizgilerle denizin altındaki onlarca canlıyı, fantastik karakterleri karşımıza çıkaran tema adeta bir serüveni canlandırıyor.

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