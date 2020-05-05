Penti'den coronavirüs istihdamı | Pandemide 120 kişiye iş sağladı

Türkiye’nin lider iç giyim markası Penti, küresel ölçekte yaşadığımız Covid-19 pandemisinde de istihdam yatırımını sürdürme kararı aldı. “Hep birlikte” ilkesiyle, salgının ülkemizde görüldüğü andan itibaren 30 kamu hastanesinde görev alan kadın sağlık çalışanlarına destek paketlerini ulaştırırken, tüm sağlık çalışanları için 500 bin maske üretiminin ilk etabında 100 bin adet maske üretimine de katkı sağladı. Penti şimdi de, e-ticarette artan talebi karşılamak amacıyla lojistik ağına 120 kişiyi dahil edecek.

Covid-19 pandemisinin ilk haftasında alınan tedbirler kapsamında Türkiye’deki 400, yurtdışında ise yer aldığı 34 ülkenin 28’indeki mağazalarını çalışanları, tüketicileri ve iş ortaklarının sağlığı için kapatma kararı alan Penti, bu süreçte tüketicilerin ihtiyaçlarına e-ticaret kanalı penti.com üzerinden cevap vermeye devam etti. Penti, online alışverişe olan talepteki artışın büyük oranda lojistik kanalda işgücü ihtiyacı doğurduğuna dikkat çekti.

E-ticarette 1 ayda yüzde 600 Büyüme…

E-ticaretteki satış hacminin Nisan ayının başından bugüne % 600 artığını ifade eden Penti Giyim CEO'su Mert Karaibrahimoğlu "Sürecinin ilk gününden bugüne tedbirlerimizi maksimum seviyede tutarak tüketicilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Corona virüs süreci öncesinde de toplam ciro içerisinde Türkiye ortalamasının da üzerinde yüzde 7’lik pay alan penti.com’un son bir ay içerisindeki performansını %600 oranında arttırarak büyük bir başarıya imza attık’’ ifadesini kullandı.

sözlerine;şeklinde devam etti.

Perakendeciler için yeni bir dönemin başladığını ifade eden Karaibrahimoğlu; ‘Evlerimize çekildiğimiz bu dönemde hiç olmadığı kadar motivasyona, umuda ve mutluluğa ihtiyaç duyuyoruz.Tüketicilerimizin en yakın dostları olarak onları bu dönemde de mutlu etmeye devam etmeye ve ihtiyaçlarına en sağlıklı koşullarda cevap vermek üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Son 1 ayda elde ettiğimiz talep artışını karşılayabilmek ve mükemmelleştirilmiş müşteri memnuniyeti için lojistik operasyonumuzda yeni istihdam sağlayarak yeni 120 kişiyi bünyemize dahil ettik’’ ifadesini kullandı.

Re-tailer’dan E-tailer’a Geçiş…

Gelirinin %90’nı perakende şirketi yönetiminden gelen yapısını yeni dönem ile birlikte

e-tailer bir yapıya dönüştüren Penti, çevik yönetim kaslarını e-ticaret şirketi yönetimine ve iş yapış şekline dönüştürmeye odaklayarak gelecek dönem için Türkiye perakendesinin gideceği yön olan E-tailer yönetim şeklinde öncü rolü üstlendi.