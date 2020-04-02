Penti'den kadın sağlık çalışanlarına destek

Tüm dünyada ve ülkemizde koronavirüsle mücadelede canı pahasına mücadele veren sağlık çalışanlarına toplumsal desteğe özel sektörün katkısı moralleri yükseltiyor.



Küresel ölçekte yaşadığımız Covid-19 pandemisinde, ilk günden bugüne 'Hep Birlikte' mottosuyla hareket eden Penti, kadın sağlık çalışanlarına anlamlı bir destek sunuyor. Topluma sorumlu ve duyarlı marka kimliğini Covid-19 salgınının ilk gününden bugüne koruyan marka, kadın sağlık çalışanlarının bu süreçteki kişisel tekstil ihtiyaçlarını karşılamak üzere hareket geçti. Bugüne dek 14 kamu hastanesinin tüm kadın sağlık çalışanlarına 50 bin adet çamaşır, çorap ve pijama desteği veren marka, desteklerine hız kesmeden devam ediyor.

Kadın sağlık çalışanlarına ‘Sizler hiçbir zaman yalnız değilsiniz! Hep birlikteyiz!’ diyerek seslenen Penti, gerek sosyal medya hesaplarına gelen mesajlardan, gerekse direkt ulaşılıp ihtiyaçları sorulan kamu hastanelerine destek paketlerini iletti. Evlerine gidemeyen, kişisel hijyen ihtiyaçlarını gidermeihtiyacı olan kadın sağlık çalışanlarının yanında olan Penti, bu süreçte gece gündüz demeden büyük bir özveri gösteren başta kadın sağlık çalışanları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına desteğini sürdürecek.