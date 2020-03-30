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Perakendecilerden çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi

Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren Türkiye Perakendeciler Federasyonu, tüm yerel marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin 10.00-20.00 olması konusunda tavsiye kararı aldı

30 Mart 2020 Pazartesi 08:48
Perakendecilerden çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi

Türkiye Perakendeciler Federasyonu’na bağlı faaliyet gösteren yerel marketlerin çalışma saatleri değiştirdi. 

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan yeni önlemler kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin 10.00-20.00 olması konusunda tavsiye kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Mart 2020 günü Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda koronavirüsle mücadelede alınan yeni tedbir paketi ile ilgili yaptığı açıklamada geçen, ‘özel sektörün esnek çalışma sistemine geçilmesi’ söyleminden harekete geçerek alınan tavsiye kararı, 30 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler alarak, Türkiye’nin dört bir yanında daha iyi hizmet sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Federasyon yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Mart Cuma günü Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda koronavirüsle mücadelede alınan yeni tedbir paketi kapsamında, “özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir” söylemini takiben yeni bir tavsiye kararı aldı. Bu karara göre,Türkiye Perakendeciler Federasyonu’na bağlı olarak, Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin 10.00-20.00 olması tavsiye ediliyor.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün yaptığı açıklamada, 30 Mart 2020 Pazartesi günü itibariyle yeni çalışma saatlerinin uygulanmaya başlanacağını belirterek bu uygulamaya tüm Türkiye’de özen gösterilmesinin önemine vurgu yaptı. Düzgün ayrıca; ‘Cumhurbaşkanımızın yaptığı kamu sektöründe olduğu gibi özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçilmesi açıklamasını müteakiben, biz de çalışma saatlerimizin 10.00-20.00 arasında olacak şekilde düzenlenmesini tüm üyelerimize tavsiye ettik. Umarız, en kısa zamanda bu zor dönemi aşarak sağlık ve refaha kavuşuruz’ dedi.

Çalışan emeğinin Federasyon açısından çok büyük değer anlam ifade ettiğini belirten Düzgün, ‘Bizler Edirne’den Kars’a, Türkiye’nin hemen her köşesinde hizmet veriyor, başta istihdam olmak üzere Türkiye’ye pek çok alanda katma değer yaratıyoruz. Yerelle büyümenin ve yerelden kalkınmanın gücüne inanıyor, yaşanan olumsuzluklar her ne olursa olsun, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerimizde, kendi insanımızla bir bütün oluyor, yaşananları onlarla birlikte göğüslüyor, birlikte aşıyoruz. Ülkemizin geçtiği bu zorlu dönemeçte de tüm üyelerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz ile kenetlendik ve var gücümüzle çalışmaya, işimizin başında olmaya devam ediyoruz’ dedi.

Koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından birçok önlem aldıklarını da vurgulayan Düzgün, ‘Türkiye Perakendeciler Federasyonu olarak hepimize zor günler yaşatan Koronavirüs salgınına karşı vatandaşlarımızın temel gıda maddelerine ve temizlik ürünlerine güvenle ulaşmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz’ diyerek yapılan çalışmaları sıraladı:

  • Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel marketlerimizde halkımızın ihtiyaç duyacağı her türlü gıda ve temizlik ürünlerinin tedarik edilmesinde aksaklık yaşanmaması için her türlü önlemi aldık. Tedarikçilerimizle devamlı iletişim halindeyiz hiçbir marketin raflarının boş kalmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
  • Yerel marketlerimizin depolarında, reyonlarında, kasalarında ve dağıtım hizmetlerinde görev yapan tüm çalışanlarımızın hijyen kurallarına uyarak görevlerine devam etmelerini sağlıyoruz.
  • Ayrıca, tüm yerel marketlerimizde gerekli hijyen koşullarının sağlanması için dezenfeksiyon işlemleri 7/24 düzenli olarak yapılmaya devam ediyor.
  • 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarıya çıkmasına getirilen kısıtlamadan dolayı bu kişilere hizmet sağlamak için her bölgede belediyeler ve STK’larla işbirliği yapıyoruz.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun Türkiye’nin dört bir yanındaki üyesi yerel marketler, tüm Türkiye’de her gün milyonlarca müşterisini ağırlıyor.

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