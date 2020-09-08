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Perdelens | Rıza Er | Pandemiye rağmen 25 ülkeye ihracatımızı artırdık

Dünyayı kasıp kavuran COVID-19 salgını yüzünden evlerde dekorasyonlar değişiyor. Bakterilerle mücadele eden akıllı perdeler pencereleri süslüyor.

08 Eylül 2020 Salı 11:33
Perdelens | Rıza Er | Pandemiye rağmen 25 ülkeye ihracatımızı artırdık

Rıza Er | Perdelens Pandemiye Rağmen Avrupa’da İhracatını Arttırdı

Koronavirüs salgınında evlerini koruma altına almak isteyenler, dekorasyonda köklü değişikliklere gidiyor. Ev hayatının vazgeçilmez eşyalarında dayanıklılık ve antibakteriyel özellikler ön plana çıkarken, hijyen faktörünü göz önünde tutan ürünler ihracat rekoru kırıyor.

Türk perde sektörünün öncü markası Perdelens'in Pazarlama Direktörü Rıza Er, pandemi sürecinde AR-GE'si yapılan ürünlerin dış pazarlarda rekabet gücünü artırdığını söyledi. Er, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi; "Zorunlu olmadıkça evden çıkmadığımız bu günlerde, ev temizliği çok daha fazla önem kazanmaktadır. Ev hanımları ev temizliğinde olduğu gibi perde temizliğinde de Koronavirüs’e karşı çok daha fazla dikkatli olmalı, tül ve diğer perde çeşitlerinin mümkün olduğunca hijyene uygun temizleyicilerle temizlenmesi gerekmektedir. Üretimini yaptığımız tül ve diğer perde çeşitlerinin yanında Türkiye'de ilk olarak tül, fon ve güneşliğin aynı anda tek mekanizmada buluştuğu, yüzün üzerinde renk ve desen seçeneğine sahip estetik görünümü ile ev hanımları tarafından çok beğenilen ve dünyanın birçok ülkesinde büyük ilgi gören Lens Perde modelimizi piyasaya sürdük. Türkiye'de olduğu gibi başta Avrupa olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde ev hanımları tarafından yoğun talep gören Lens Perde modelimiz; sökme, takma ve yıkama konusundaki rahatlığı ile bu salgın döneminde ev hanımlarının işlerini kolaylaştırıp, perde temizliğine ayırdığı süreyi minimuma indiriyor.’’

Ev Dekorasyon Modasında Perdenin Etkisi

"Ev dekorasyonunda perde seçimi önemli rol oynuyor. Pandemi sürecinde günümüzün neredeyse tamamını evimizde geçiriyoruz. Evde kaldığımız süre boyunca en ufak ayrıntılara da ister istemez odaklanabiliyoruz. Perde seçimi de buna dahil olmakla birlikte çok daha seçici olduğumuz bugünlerde ev hanımlarının perde seçimlerine yardımcı olabilmek adına mimari destek hizmeti de vermekteyiz. Pandemi nedeniyle görüntülü olarak uzaktan ölçü alma ve perde seçimi konusunda canlı video konferansla müşterilerimizin seçimlerini kolaylaştırırken, evin ambiyansına uygun perde modelini de mimarlarımızla birlikte dakikalar içinde seçiyoruz."

25 Ülkeye İhracat

Covid-19 salgınına rağmen ihracat rakamlarını 2021 yılı için 5 milyon Euro olarak revize ettiklerini belirten Rıza Er, şu bilgileri verdi; “Sektörde 10 yıllık bir geçmişimiz var, ancak üretim kalitemiz ile dünya markaları ile yarışıyoruz. Perdelens olarak kurulduğumuz ilk andan beri Türk Malı kalitesini tüm dünyaya tanıtmayı hedeflemiştik. Hayalini kurduğumuz en önemli hedefimizi gerçekleştirdik. An itibariyle 25 ülkede satılan ürünlerimiz ile yaşam alanlarına güzellik katıyoruz. Perde sanatının öncüsü sloganı ile çıktığımız yolda tek hedefimiz her zaman yeni teknolojiler ve yeni ürünler geliştirerek Türkiye'yi, dünyaya perde bir üs haline getirmek.”


 

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Anahtar Kelimeler:
PerdelensRıza Er
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