Perdelens | Rıza Er | Pandemiye rağmen 25 ülkeye ihracatımızı artırdık

Rıza Er | Perdelens Pandemiye Rağmen Avrupa’da İhracatını Arttırdı
Koronavirüs salgınında evlerini koruma altına almak isteyenler, dekorasyonda köklü değişikliklere gidiyor. Ev hayatının vazgeçilmez eşyalarında dayanıklılık ve antibakteriyel özellikler ön plana çıkarken, hijyen faktörünü göz önünde tutan ürünler ihracat rekoru kırıyor.
Ev Dekorasyon Modasında Perdenin Etkisi
"Ev dekorasyonunda perde seçimi önemli rol oynuyor. Pandemi sürecinde günümüzün neredeyse tamamını evimizde geçiriyoruz. Evde kaldığımız süre boyunca en ufak ayrıntılara da ister istemez odaklanabiliyoruz. Perde seçimi de buna dahil olmakla birlikte çok daha seçici olduğumuz bugünlerde ev hanımlarının perde seçimlerine yardımcı olabilmek adına mimari destek hizmeti de vermekteyiz. Pandemi nedeniyle görüntülü olarak uzaktan ölçü alma ve perde seçimi konusunda canlı video konferansla müşterilerimizin seçimlerini kolaylaştırırken, evin ambiyansına uygun perde modelini de mimarlarımızla birlikte dakikalar içinde seçiyoruz."
25 Ülkeye İhracat
Covid-19 salgınına rağmen ihracat rakamlarını 2021 yılı için 5 milyon Euro olarak revize ettiklerini belirten Rıza Er, şu bilgileri verdi; “Sektörde 10 yıllık bir geçmişimiz var, ancak üretim kalitemiz ile dünya markaları ile yarışıyoruz. Perdelens olarak kurulduğumuz ilk andan beri Türk Malı kalitesini tüm dünyaya tanıtmayı hedeflemiştik. Hayalini kurduğumuz en önemli hedefimizi gerçekleştirdik. An itibariyle 25 ülkede satılan ürünlerimiz ile yaşam alanlarına güzellik katıyoruz. Perde sanatının öncüsü sloganı ile çıktığımız yolda tek hedefimiz her zaman yeni teknolojiler ve yeni ürünler geliştirerek Türkiye'yi, dünyaya perde bir üs haline getirmek.”