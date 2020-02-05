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Pernod Ricard Türkiye’den Paris’e önemli atama

Pernod Ricard Türkiye’de İnsan Kaynakları Direktörü (MENAT) olarak görev yapan Neslihan Sezer, Paris’te bulunan Pernod Ricard Genel Müdürlüğü’ne Yetenek Yönetimi Direktörü olarak atandı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 10:20
Pernod Ricard Türkiye’den Paris’e önemli atama

Pernod Ricard Türkiye’den Paris’e önemli atama


2018’den bu yana Pernod Ricard Türkiye & MENAT İK Direktörü olarak görev alan Neslihan Sezer, Paris’te bulunan Pernod Ricard Genel Müdürlüğü’ne Yetenek Yönetimi Direktörü olarak atandı. 2016 yılında Pernod Ricard ailesine katılan Sezer, 1 Mart 2020 itibariyle yeni görevinde EMEA & LATAM bölgesinden sorumlu olacak.

Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Neslihan Sezer, INSEAD İşletme Okulu’nda Değişime Koçluk ve Danışmanlık alanında yüksek lisans yapmıştır. Kariyerine 2002 yılında Nestlé’de başlayan Sezer, 2003 yılında Çimtaş’a katıldı. Bir sonraki görev yeri olan TAT Gıda’da İK Müdürü ve Yönetim Geliştirme Müdürü olarak çalıştı. Ardından Yıldız Holding’de 6 yıl boyunca sırasıylaİK Müdürü, Strateji Grup Müdürü ve İK Direktörü olarak görev aldı. 2016 yılında Pernod Ricard Türkiye ailesine katılan Neslihan Sezer kariyerine Paris’te devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
Pernod Ricard
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