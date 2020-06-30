PERYÖN'de şimdi söz Gençlerde!

1990 ve sonrası doğumlu 36 insan kaynakları çalışanının PERYÖN Yönetim Kurulu Üyeleri ile düzenli olarak bir araya gelip fikirlerini paylaştığı program kapsamında yeni neslin, insan yönetimi çalışmalarına ilk elden erişimini sağlamak ve onlara ilham vermek amaçlanıyor.

Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma yaşamına liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği çatısı altında kurduğu PERYÖN Genç Danışma Kurulu ile sözü geleceğin İK liderlerine veriyor.

Genç neslin, insan yönetimi çalışmalarına ilk elden erişimini sağlamak ve hedeflenen gelecek için onlara ilham vermek amacıyla başlatılan program, PERYÖN Gençlik Kurulu Temsilcisi ve Kuşak Araştırmacısı Evrim Kuran liderliğinde yürütülüyor.

PERYÖN Yönetim Kurulu üyeleri ile 19 Haziran’da ilk buluşması gerçekleşen ve altı ay sürecek program kapsamında; PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği üye şirketlerinde çalışan, 1990 ve sonrası doğumlu, İnsan Kaynakları kariyerinin başındaki gençler arasından seçilen 36 Genç Danışma Kurulu üyesi, 12 PERYÖN Türkiye Yönetim Kurulu üyesi ile eşleşerek, fikir paylaşımı yapıyor.

Online ve yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında; “21. yüzyılda öğrenme ve gelişim: Dijital Yıkım (Disruption) Döneminde Yeni Yetkinlikler Kazanabilmek, Çeviklikte Bariyerler, İlham Veren Bir Amaçla İnovasyon Kültürünü İnşa Etmek, Yetenekler için Yeni Platformlar, Bağlılığın Yeni Tanımı, Dijital Dünyanın Yeni İş Düzeni, Yeni İK Metrikleri, Geleceğin İş Gücüne Hazırlık, Simgesel Çeşitlilikten Sahici Kapsayıcılığa, GIG Ekonomi ve İşveren Markası gibi konular gündeme alınıyor. Program, her yıl farklı gençlerle yenilecek.

“Amaç daha çok gence ulaşmak…”

PERYÖN Genç Danışma Kurulu için önemli sayıda başvuru geldiğini anlatan PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, “Programımızı; kariyerinin başındaki genç insan kaynakları profesyonellerini, PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu üyesi deneyimli İK liderleriyle bir araya getirerek bilgi paylaşım ortamı yaratmak, gençlerin perspektifinden faydalanabilmek, onlara bir ifade alanı oluşturabilmek ve ses getirecek hikayelere imza atabilmelerine olanak sağlamak amacıyla başlattık. Kurulun bir diğer amacı da deneyimli İK liderlerinin insan yönetimi alanındaki gelişmeleri yeni nesil perspektifiyle görmelerini sağlamak. İnsan yönetimi uygulamalarının, genç neslin beklentilerine uyumlanmasını kolaylaştırmak. Ne mutlu ki ilk çağrı yaptığımız günden bu yana önemli sayıda başvuru aldık. İlk etapta 36 genç profesyonele yer verdik. PERYÖN Genç Danışma Kurulu’nu her sene düzenleyerek daha çok gence ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Geçtiğimiz Nisan ve Mayıs aylarında düzenlenen PERYÖN Genç Danışma Kurulu seçmeleri kapsamında; adaylardan bir dakikalık videolar istenmiş ve programa neden katılmak istediğini bahseden adaylar önceliklendirilmişti.