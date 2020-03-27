Petlas reklamındaki Porsche'ye sahip olma fırsatı
Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider kuruluşu PETLAS, duyurduğu yeni satış kampanyasıyla lastik alan müşterilerin arasında yapılacak çekilişle bir talihliye Porsche 718 Cayman hediye ediyor.
Düzenlenen kampanyada, PETLAS tüketicileri 30 Haziran’a kadar alacakları her 500 TL değerindeki lastik için bayilerden verilecek şifreli çekiliş kuponlarıyla çekilişe katılabilecek. 27 Temmuz’da noter huzurunda düzenlenecek çekilişle 1 şanslı kişi Porsche 718 Cayman kazanacak.