Petlas reklamındaki Porsche'ye sahip olma fırsatı



Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider kuruluşu PETLAS, duyurduğu yeni satış kampanyasıyla lastik alan müşterilerin arasında yapılacak çekilişle bir talihliye Porsche 718 Cayman hediye ediyor.

Son dönem iletişim çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası lastik piyasasında varlığını zirve hedefiyle öne çıkaran PETLAS, son reklam kampanyasında kalite, performans, sürüş güvenliği gibi özellikleri öne çıkarıyor. Esprili bir dille bu özelliklere atıfta bulunan marka, “Şimdi Hedef Zirve!” reklam filminde yer alan Porsche 718 Cayman otomobilin aynısını düzenlediği çekiliş kampanyası ile kazanma şansı sunuyor.

Düzenlenen kampanyada, PETLAS tüketicileri 30 Haziran’a kadar alacakları her 500 TL değerindeki lastik için bayilerden verilecek şifreli çekiliş kuponlarıyla çekilişe katılabilecek. 27 Temmuz’da noter huzurunda düzenlenecek çekilişle 1 şanslı kişi Porsche 718 Cayman kazanacak.