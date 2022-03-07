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Petrole dalga dalga zam gelebilir

Rusya Ukrayna savaşı ile başlayan yeni yaptırımlar, Türkiye gibi petrole bağımlı ülkeleri vuracak. Önümüzdeki günlerde petrol ürünlerine daha yüksek zam şoku yolda.

07 Mart 2022 Pazartesi 08:46
Petrole dalga dalga zam gelebilir

Petrole dalga dalga zam gelebilir 

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaş, petrol ithalatçısı ülkeleri vuruyor. Brent ham petrolün varili, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya’dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasından sonra bugün 120 dolardan 139 doları gördü.

KÜRESEL KRİZ DALGASI BÜYÜYECEK

Blinken, “Rusya’nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz” dedi.

Blinken’in konuşması nedeniyle borsalarda ilk işlemlerinin başlamasının ardından 140 dolara yaklaşan Brent petrolün varil fiyatı sonrasında 130 dolara geriledi. Böylece haftanın ilk işlem gününde petroldeki günlük fiyat artışı yüzde 10’a yaklaştı.

PETROL ÜRÜNLERİ TARİHİ ZİRVEYİ GÖREBİLİR

Petrol fiyatları savaşın seyrine göre tüm zamanların zirvesi olan 147,50 doları görebilir. Bazı analistler Ukrayna krizinin jeopolitik etkisi nedeniyle temmuz 2008’de ulaşılan zirvenin aşılabileceğini düşünüyor.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bank of America baş ekonomisti Ethan Harris, Rusya’nın enerji ihracatının kesilmesinin “küresel piyasalar için büyük bir şok” olacağını belirterek Rusya’nın 5 milyon varillik kaybının petrol fiyatlarını varil başına 200 dolara çıkarabileceğini belirtti.

Yeni yaptırım planlarının açıklanmasıyla petrol dışında diğer piyasalar da etkilendi. Borsalar haftaya kayıpla başladı. Emtia fiyatlarında ise büyük artış görüldü.

Petrolde görülen yüksek fiyatlar, tüketicilerin yüksek enerji ve benzin maliyetleriyle katlanması anlamına geliyor. Yakıt fiyatları enflasyon üzerinde de doğrudan baskı yapan bir etken. Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta yüzde 21 artmıştı. Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle Türkiye’de benzin fiyatlarına da ardı ardına zamlar gelmişti.

AKARYAKITTA YENİ ZAM YAĞMURU YOLDA

Petrol fiyatları, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının  artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor. Benzin fiyatları son olarak geçtiğimiz hafta zamlandı.

Petrol fiyatlarındaki sert artış nedeniyle akaryakıtta zam yağmurunun bu hafta da sürmesi bekleniyor. Son olarak bu gece litre fiyatının motorinde 1 lira 44 kuruş, benzinde 57 kuruş zamlanması bekleniyor.

Zammın ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 18,67 TL'den 19,24 TL'ye, Ankara 18,77 TL'den 19,34 TL'ye, İzmir'de 18,79 TL'den 19,36 TL'ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19,75 TL'den 22,19 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 19,86 TL'den 22,30 TL'ye yükselecek.

Benzine 5 Mart'ta 69 kuruş, 4 Mart'ta 53 kuruş, 3 Mart'ta 88 kuruş zam gelmişti. Böylece dört iş gününde benzine gelen toplam zam 2 lira 67 kuruşa ulaşacak. Motorine 5 Mart'ta 84 kuruş, 4 Mart'ta 1 lira 33 kuruş, 3 Mart'ta 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. Böylece dört iş gününde motorine gelen toplam zam 5 lira 12 kuruşa ulaşacak.

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