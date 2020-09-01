Pierre Fabre Türkiye’de Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Ataması

Türkiye’de ilaç ve dermokozmetik alanında faaliyet gösteren Pierre Fabre’nin yeni organizasyonel yapılanma süreci kapsamında; satış gücü etkinliği, eğitim, dış iletişim, dijital ve Temel Ürünler ile Dermokozmetik grupları pazarlama fonksiyonlarından sorumlu olarak Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü pozisyonuna atanan isim 18 Ağustos 2020 itibariyle Canan Akyurt oldu.

İlaç endüstrisinde 21 yıllık deneyime sahip olan Canan Akyurt, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunu olup, kariyerine 1999 yılında Wyeth İlaç’ta Medikal Satış Temsilcisi olarak başladı, ardından Bölge Müdürü olarak görev aldı. 2009 yılında Pfizer Türkiye’de Bölge Satış Müdürlüğü görevini üstlenen Akyurt, iş hayatına Takeda İlaç Türkiye’de sırasıyla Bölge Satış Müdürlüğü, Ulusal Satış Müdürlüğü ve Ticari Müdürlük görevlerini üstlenerek devam etti.

Akyurt, 2018 yılında katıldığıorganizasyonunda son olarak İş Mükemmelliği Müdürü olarak görev aldı.

Pierre Fabre hakkında: Vizyon sahibi bir eczacı botanikçi ve tutku dolu bir girişimci olan Mösyö Pierre Fabre’nin, 1951 yılında kurduğu eczane, bugün Onkoloji, Kadın Sağlığı, Üroloji, Tüketici Sağlığı ve Dermokozmetik alanlarında faaliyet gösteren, uluslararası şirketler grubuna dönüşmüştür.

Pierre Fabre Laboratuvarları, Avrupa’nın en büyük ikinci bağımsız özel ilaç laboratuvarı olarak hizmet vermektedir. Ürünlerini geliştirirken doğanın sunduklarını kullanan gelirinin anlamlı bir kısmını Pierre Fabre Vakfı aracılığı ile geniş kapsamlı sosyal sorumluluk projelerinde kullanan grubun bu çalışmaları, Eccocert tarafından Mükemmel sertifikası ile derecelendirilmiştir.

Köklerinden ve değerlerinden hiç kopmadan dünyaya açılan Pierre Fabre Grubu, gelirinin anlamlı bir kısmını Pierre Fabre Vakfı aracılığı ile özellikle Afrika ve Uzakdoğu’daki projelerde insanlara sağlık götürmek için ayırır. Grup, her yıl elde ettiği karın anlamlı bir kısmını, Onkoloji ve Dermatoloji alanlarında yürütmekte olduğu Ar&Ge çalışmalarına aktarmaktadır.

Pierre Fabre; her türlü güzelliğin öncelikle sağlıktan geçmesi gerektiğinin bilinciyle hareket eder; bunun yanında botanikçi kimliği sayesinde ürünlerini en doğal yöntemlerle geliştirir.