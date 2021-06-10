Pimtaş, dikey tarımla çevre dostu üretime odaklandı



Kuracakları dikey tarım fabrikasıyla çiftçilerin böcek ilacı gibi kimyasallar kullanmadığı, zirai bilgiye ihtiyaç duymadan sağlıklı ürünler yetiştirmesine olanak veren tüm süreçlerde çevre dostu üretim gerçekleştireceklerini söyleyen Şamil Tahmaz ‘Dikey tarımla çevre sorunları tarım endüstrisi için daha az tehlikeli hale geliyor’ dedi.

Ar-Ge çalışmaları neticesinde yılda yaklaşık bin yeni ürün geliştirdiklerini belirten Pimtaş Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz, ’12 bin çeşit ürünümüzü ülkemizde 81 ilimize, dünyada da 107 ülkeye gönderiyoruz. Şirket ciromuz 400 milyon liraya yaklaştı. Üretimimizin yüzde 65’ini ihraç ediyoruz. Şimdi damla sulama borularını sarılabilir yapabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. İhracat payımızın artmaktaki inovatif ve yüksek kaliteli ürünleri rekabetçi fiyatlarla pazara sunmamız’ dedi.

Doğal Kaynaklar Korunacak

Pimtaş kuruluşu olan HGT Tarım’ın artan taze ve organik gıda talebini karşılamak için, 1 milyon metrekarelik dikey tarım fabrikası kuracağını söyleyen Tahmaz, HGT Tarım, PİMARGE ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü dikey tarım projesi kapsamında, 1 milyon metrekarelik alana kurulacak dikey tarım fabrikasının yatırım çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Dikey tarım fabrikasını yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla hayata geçireceklerini belirten Şamil Tahmaz, ‘Özellikle son dönemde, tüketicinin taze, organik ve güvenilir gıda talebi arttı. Bu yatırım sayesinde, tüketicinin bu tutumuna cevap vererek, ülkemizin doğla kaynaklarını korurken, insanların en çok ihtiyaç duyduğu gıda ürünlerine istedikleri zaman ulaşabilmelerine katkı sağlayacağız. Ülkemizin en çok ihtiyacı olan şey üretmek ve daha çok üretmek’ dedi.