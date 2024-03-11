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Pınar Kuriş, 6. Kez “En Güçlü 50 Kadın CEO” Listesinde

n QNB Sigorta’nın Genel Müdürü Pınar Kuriş, Ekonomist Dergisi tarafından düzenlenen “Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su” araştırmasında 6. kez yer aldı.

11 Mart 2024 Pazartesi 11:10
Pınar Kuriş, 6. Kez “En Güçlü 50 Kadın CEO” Listesinde






QNB Sigorta Genel Müdürü Pınar Kuriş, 6. Kez “En Güçlü 50 Kadın CEO” Listesinde

 

Çalışanlarının başarılarını destekleyerek kapsayıcı ve adil bir çalışma ortamı yaratmak adına fırsat eşitliği sağlayan çalışmalara imza atan QNB Sigorta’nın Genel Müdürü Pınar Kuriş, Ekonomist Dergisi tarafından düzenlenen “Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su” araştırmasında 6. kez yer aldı.

QNB Sigorta Genel Müdürü Pınar Kuriş, “Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su” araştırmasında bu yıl da yer alarak, 6 yıldır üst üste en güçlü kadın CEO’lar arasında gösterilmeye devam ediyor. Ekonomist Dergisi tarafından 12 yıldır düzenlenen araştırma ile yönetim kurullarında daha fazla kadının yer almasını teşvik etmek ve farkındalık yaratmak hedefleniyor. 

Kadınların hem iş hayatında daha fazla yer alması hem de yönetici kadrolarında temsiliyetlerinin artması amacıyla birçok çalışmaya ve projeye imza atan QNB Sigorta Genel Müdürü Pınar Kuriş, “Bir kadın yönetici olarak, başarılarımın hem şirket içinde hem şirket dışında desteklendiğini görmek beni daha da motive ediyor. Bu sebeple, “Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su listesinde üst üste 6. kez yer almaktan gurur duyuyorum. Kadınların, finans ve risk yönetimi gibi karmaşık konulara farklı bakış açıları getirdiklerini düşünüyor, liderlik yetenekleri ve müşteri ilişkilerinde gösterdikleri güçlü iletişim becerileri, durumlarla ve bireylerle kolay bağ kurabilmeleri nedeniyle fark yarattığına inanıyorum. Biz de QNB Sigorta olarak, cinsiyet fark etmeksizin çalışanlarımızın başarılarını destekliyor ve şirketlerin bu anlamda attığı her adımın çok değerli olduğuna inanıyoruz. Kadın yönetici oranının son yıllardaki yükselişi de gösteriyor ki kadınların gücünün farkına varmak ve bunu değerlendirebilmek şirketlerin elinde. Bugün QNB Sigorta olarak toplam çalışanlarımızın yüzde 68’si kadınlardan oluşuyor. Sadece kadın çalışan sayısını artırmayı önemsemiyor, aynı zamanda kadınların yönetici kadrolarında da temsiliyetini artırmaya odaklanıyoruz. Bu amaçla attığımız adımların neticesinde, beş yıl önce müdür ve üstü yöneticilerimizin yüzde 44’ü kadın iken bugün bu sayı yüzde 49’a yükseldi. Kadın çalışanlarımızın iş hayatlarına devam edebilmeleri, yönetici kadrolarında daha fazla yer almaları, özel ve iş yaşamı dengesini daha rahat sağlayabilmeleri adına mevcut uygulamalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Son Güncelleme: 11.03.2024 11:20
Anahtar Kelimeler:
Qnb
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