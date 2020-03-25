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Pirelli Türkiye üretimine 12 gün ara verecek

Koronavirüs'le mücadelede Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşları yerini alıyor. Virüsün yayılmasını önlemek için Pirelli Türkiye üretimine 1 -12 Nisan tarihleri arasında ara verecek.

25 Mart 2020 Çarşamba 21:09
Pirelli Türkiye üretimine 12 gün ara verecek


Pirelli Türkiye üretimine 12 gün ara verecek


Covid-19 pandemisiyle mücadelede, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları önlemler almaya devam ediyor. Dünyanın en büyük lastik kuruluşlarından Pirelli Türkiye bu konuda aldığı kararı duyurdu. Pirelli Türkiye'den yaptığı açıklamada şu bilgiler yer aldı: 
Pirelli Türkiye olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile ilgili gelişmeleri T.C. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kuruluşların kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara paralel olarak çok yakından takip etmeye devam ediyoruz.

Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde, 1 - 12 Nisan tarihleri arasında İzmit’teki üretim operasyonlarımıza ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

Diğer yandan Pirelli’nin motor sporları programında global çapta kritik role sahip bulunan İzmit'teki üretim tesisimiz ve tüm iş birimlerimizde İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Departmanımızın rehberliğinde gerekli önlem ve aksiyonları almış bulunmaktayız.

Bu önlemlere paralel olarak, Pirelli Türkiye Genel Merkez ve fabrikada üretim operasyonları dışındaki çalışanlarımızın uzaktan çalışması için gerekli hazırlık ve testler tamamlanarak, 18 Mart itibarıyla uzaktan çalışma sistemine geçildi.

Ayrıca, Pirelli Türkiye ve ülke genelindeki yetkili satıcılarımızla irtibat kurularak; müşterilerimizin taleplerini karşılayacak ürün stoklarımız yeterli şekilde güncellendi. Tedarik zincirimizin planlamaları için de süreci yakından izleyen özel ekipler kuruldu ve gerekli önlemler alındı.

Ülkemizin bu zorlu süreci tüm tedbirleri alarak en iyi şekilde atlatacağına yürekten inanıyor, sağlıklı günler diliyoruz.

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PirelliPirelli TürkiyeCOVID19
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