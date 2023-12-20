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Pirinç fiyatları, Mehmet Şimşek'e meydan okuyor

Marketlerde ve pazarda pirinç fiyatlarında son 15 günde artış yaşanıyor. Baldo çeşidi pirincin fabrikadan çıkış fiyatı ortalama 41 liradan 50 liraya yükseldi.

20 Aralık 2023 Çarşamba 09:16
Pirinç fiyatları, Mehmet Şimşek'e meydan okuyor






Pirinç, Mehmet Şimşek'e meydan okuyor


Bazı tarım ürünleri ile bakliyat çeşitlerinde yaşanan fiyat artışları market raflarına yansıdı. Son iki haftada marketlerde pirinç fiyatları yüzde 20 birden arttı. TUİK'in kasım ayı enflasyon rakamlarından kurtulan baldo pirincin kilo satış fiyatı 50 liranın üzerine çıktığı görüldü

Dünya gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre sektör temsilcileri, fiyatların raflara yansımadığını, yılbaşından sonra yansımaya başlayacağını belirtiyor.

Pirinçteki fiyat artışın sebebinin kaliteli yerli ürünün ülke genelinde az olmasından kaynaklandığını aktarılıyor. Özellikle iri taneli baldo üretiminin çok az olması ve dünyada da pahalı bir ürün olması fiyatı tetikliyor.

Baldo pirincin fiyatı son 15 günde yüzde 20 artış gösterdi.

Bu yıl TMO çeltik kilogram alış fiyatı baldoda 24 TL, Osmancıkta 20 TL ve luna çeşidinde ise 18 TL olarak açıklamıştı.

Bu fiyatlara rağmen, son dönemde piyasada özellikle baldo grubunda çeltik alım fiyatı 33 liralara kadar çıktı.

İLK 10 AYDA 516 BİN TON PİRİNÇ İTHAL EDİLDİ

Türkiye’de bu yıl çeltik rekoltesi 900 bin ton üretime karşılık, yaklaşık 600 ton da pirincin elde edilmesi bekleniyor. Türkiye’nin yıllık pirinç tüketim miktarı ise 700 bin ton olarak yer alıyor. Buna karşılık ilk 10 ayda 516 bin ton pirinç ithal edildi ve 356,6 milyon dolar ödendi.

Bu yılın 1 Eylül itibarıyla çeltik ithalatındaki gümrük vergisi yüzde 34, kahverengi pirinçte yüzde 36 ve pirinçte yüzde 45’e çıkarıldı. Şu an ithal edilen ürünlerin rafta olmadığını ve bunların tüketiminin üç yıla yayılacağına dikkat çeken temsilciler, ithal edilen söz konusu pirinçlerin 2024 yılının sonuna kadar sarkacağını belirtiyorlar. 

VERGİ İNDİRİMİ GÜNDEME GELEBİLİR 

İthal edilen pirinçlerin büyük çoğunluğu ince taneli tabir edilen Uzakdoğu’dan getirilen ürünlerden oluştuğunu belirten sektör temsilcileri, eğer pirinç fiyatlarının 10 ile 15 lira daha artarak 60 liraya yükselmesi halinde vergi indiriminin gündeme gelebileceğini ifade ettiler. Temsilciler, şu an vergi sıfırlanması halinde Türkiye’ye dışarıdan 50 liranın altında baldo ürünün getirilmesinin zor olduğuna dikkat çekiyor.

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