Piyasa %25’i yıl sonu bekliyordu, tam bir ters köşe oldu

Prof. Dr. Emre Alkin: “Merkez Bankası’nın piyasayla inatlaşmaması doğru bir görünüm. Merkez Bankası bugün gol attı.” Prof Dr. Sadi Uzunoğlu: “Merkez Bankası yapamaz diyorduk ama yapabileceğini gördük. Güzel ve desteklenmesi gereken bir karar.” iNFO Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz: “Piyasa 200-250 beklerken 750 baz puanlık artış gelmesi tam bir ters köşe. Yeni kurmayların etkisi olabilir.” iNFO Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke: “Yeni kurmaylar işe yaramış. Bu beklenmedik durum dalgalanmanın ardından pozitif fiyatlanmayla devam edecektir.”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün politika faizini 750 baz puan artırarak %17,5’ten %25'e yükseltti. Alınan bu kararın ekonomiye etkileri, İNFO Yatırım Youtube kanalında Mine Uzun’un moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayında Prof Dr. Emre Alkin, Prof Dr. Sadi Uzunoğlu, iNFO Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, ve iNFO Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke tarafından yorumlandı.

“Merkez Bankası Gol Attı”

Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendiren, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Merkez Bankası yönetiminin, Cumhurbaşkanlığı ile uyum içerisinde olup siyasetin haberi olmadan bir karar alacağına inanmayanlardanım, bu inancım devam ediyor. Ancak Merkez Bankası Başkanı Sayın Gaye Erkan’ın daha fazla göz doldurduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası’nın bankalara verdiği KKM yaptırmayacaksınız, vatandaşa yüksek TL mevduat faizi vereceksiniz gibi bir talimatın bankacılara etki etmediğini anladılar. Her kararın bir olumlu bir de olumsuz tarafı var. Herkes bilsin ki Merkez Bankamızın rezervleri bize ait olmayan paralardan oluşuyor. Bize ait olmayan paraları çıkardığımız zaman -50 milyar doların üzerinde net varlıkları var. Ülkeye kaynak girişi de yok. Sadece duyduğum kadarıyla Sayın Gaye Erkan’ın marifetleri sayesinde Dünya Bankası ile Türkiye arasında proje program kredisi çalışması var. Ciddi bir rakam ancak ama bu yekten hesaplara yatmıyor. Projeleri yapıp parça parça gelebilen rakamlar bunlar. Bizim rezerv ve kaynak sorunumuz var. O zaman döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik edecek bazı hareketler yapmamız lazım. O da yok, maliyetler artıyor. Şu anda Para Politikaları Kurulu üyeleri Merkez Bankası’nın Politika Faizi’ni bu artışla beraber bazı bankaların mevduat faizinin üzerine çıkarmıştır. Demek ki bankalar bundan sonra bu noktadan fonlanacak. O zaman kredi maliyeti biraz yükselecek. Başka bir dengenin içine girdik. Kredi kullananlar için biraz daha yüksek maliyetler olacak. KKM’ler içinse ‘Döviz kazancı peşinde koşuyorduk ama KKM’nin faizi düştü, en iyisi biz Türk Lirası tarafında yüksek faiz veren eski sisteme geri dönelim’ diyecekler. Merkez Bankası’nın piyasayla inatlaşmaması doğru bir görünüm. Merkez Bankası bugün gol attı. İlla da her gün kötü konuşmamak lazım. Ama maçı kazanırken de bir ‘Pirus Zaferi mi oldu?’ onu anlayacağız. 750 baz puan artırdığımızda ortaya çıkacak yan etkilere değecek mi bu yapılan. KKM’den gözle görülen bir çözülme oluşturacak mı, kredi faizlerinin yükselmesi sebebiyle ortaya çıkan zorlu durumlara değer mi, yoksa bu büyümeyi yavaşlatır mı bilmiyoruz. Merkez Bankası risk aldı. Yıllar önce kendisinden bekleneni bu yönetim yaptı. Dolayısıyla ben tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı.

“Yapılması gerekeni yaptı”

Prof Dr. Sadi Uzunoğlu ise “Faiz %20’ye gelir diyenlerdendim. Söylemler bu çerçevedeydi. Yanlış tahmin yaptım” diyerek şunları söyledi:

“O zaman kötüleyeyim diyemem. Çünkü Merkez Bankası yapılması gerekeni yaptı. Enflasyon 1 ayda yüzde 8 civarında, hâlâ artış enflasyonun altında… Beklenen enflasyon kadar yukarı doğru kademeli olarak çekmesi lazım. Eylül’de de buna benzer bir artış olması lazım. Şok artış ama yeterli değil. Merkez Bankası ilk defa dedi ki ‘Bu iş böyle olmuyor, faizleri yukarı doğru çıkarmamız lazım.’ Eğer negatif reel faiz politikası devam edecekse TL’nin nasıl cazip hale getirileceğini de çözmemiz gerekiyor. Merkez Bankasının Faizi %25, enflasyonun hala çok çok altında… Merkez Bankası yapamaz diyorduk ama yapabileceğini gördük. Bizler için güzel ve desteklenmesi gereken bir karar. Güçlü talepten ziyade arzda problem var. Yeteri kadar mal üretilmiyor. Arz’da problemlerimiz var. Sadece kurdan ve fiyat dengesizliklerinden değil. Üretimi artırmalıyız. Bankacılık sektörü bir şekilde kendisini koruyacak. Bankacılık sektörü kârlı olmaya devam edecek. Yıl sonu itibariyle 60’lar seviyesinde bir enflasyon olacak. Bu yetmez, daha da atılacak adımlar var. Sonuç olarak Merkez Bankası iyi bir adım attı” dedi.

“Tam Bir Ters Köşe”

Merkez Bankası’nın 750 baz puanlık artışını “muazzam” olarak değerlendiren iNFO Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, “Alınan karar piyasalar için büyük bir sürpriz. Genel beklenti 200-250’lik bir artıştı. 750 baz puanlık artış gelmesi tam bir ters köşe. Yeni kurmayların etkisi olabilir. Ancak 3’ncü toplantıda atılan adımın 1’nci toplantıdaki adımdan büyük olması iletişim açısından sıkıntılı” değerlendirmesini yaptı.

“Mesajı Net Verdiler”

iNFO Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke, “Muhtemelen mesajı sert vermek istemişler. Şahin mi gelecek diye düşünüyorduk rakamla bu mesajı net bir şekilde vermiş oldular. Bankalar bu durumu sevdi, tavana doğru hareket eden bir bankacılık sektörü var. Faiz kararı sonrası endeks 7750’ye geldi, 7800’ün üzerine de çıkabilir. Bu beklentilerin de çok üzerinde. Çünkü yüzde 20 civarlarında bekliyorduk. Akıllarda ‘Faiz yukarı giderse bu para borsadan çıkar mı?’ sorusu var. Ana hareketlilik yine beklediğimiz sektörler üzerinde gelecektir. Ama hâlâ söylüyorum endekste 7800’ün üzerinde net kapanışlar gerekiyor. Yatırımcılar açısından hisse senedi seçmenin önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Merkez Bankası’nın bu açıklamasından sonra hisse senedi seçmek çok daha önemli bir hale geldi. Sonuç olarak yeni kurmaylar işe yaramış. Bu beklenmedik durum dalgalanmanın ardından pozitif fiyatlanmayla devam edecektir” yorumunu yaptı.