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Piyasalar karamsar, Dolar 12,  Euro 14 TL'yi geçti

Bugüne 11.52 seviyesinden başlayan dolar kuru her geçen saniye rekorunu yeniliyor. Kur saat 14:10 itibariyle 12.50 TL'yi aşarak 12.52'yle rekorunu yeniledi. Euro ise 14 seviyesini aşarak tarihi zirvesini yeniledi.

23 Kasım 2021 Salı 14:38
Piyasalar karamsar, Dolar 12,  Euro 14 TL'yi geçti


Piyasalar karamsar, Dolar 12,  Euro 14 TL'yi geçti


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından kürsüye çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Merkez Bankası'na yönelik "bağımsızlık" açıklamalarıyla dolar ve euro yükselişini sürdürerek rekorlarını yeniledi.

Bugüne 11.52 seviyesinden başlayan dolar kuru her geçen saniye rekorunu yeniliyor. Kur saat 11:50 itibariyle 12.40 TL'yi görerek rekorunu yeniledi. Euro ise 14 seviyesini aşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Dolar ve Euro'da  yükselişler yüzde 8'i aştı! 

Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Ekonomi politikalarının aracı olan faizin seviyesini belirleyecek olan ülkenin ihtiyaçlarıdır. Enflasyonun parasal daralmalarla düşürebileceği kapalı ekonomiler dışında hiçbir karşılığının bulunmadığını gördük. Mandacı iktisatçıların ülkemizi açlığa, yoksulluğa mahkum edecek politikaları reddediyoruz. Bunun yerine sorunlarımızı kendi çözümlerimizle aşacak adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz" dedi.

Son Güncelleme: 23.11.2021 14:41
Anahtar Kelimeler:
DolarDövizEuro
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