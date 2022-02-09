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Piyasalarda bıçak sırtı yükseliş

Gelişmiş merkez bankalarının beklenilenden daha hızlı bir parasal sıkılaştırmaya gidecek olması, enflasyonist riskler ile birlikte tahvil verim eğrilerinin dikleşmesi ve bir iyi bir kötü gelen 2021’in son çeyrek karları eşliğinde global borsalar bıçak sırtı bir şekilde yükselişini sürdürüyor.

09 Şubat 2022 Çarşamba 10:28
Piyasalarda bıçak sırtı yükseliş

Piyasalarda bıçak sırtı yükseliş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, önceki gün Rusya Cumhurbaşkanı Putin ile Moskova’da görüştükten sonra dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile Kiev’de bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı’nın ikili temaslarından jeopolitik riskin çözümüne ilişkin bir sonuç çıkmazken, Rusya borsaları bıçak sırtı yükseliş sürdürürken ve ruble dolar karşısında değer kazanmaya devam etti. Ukrayna ile Rusya arasında anlaşmazlık, 13 Ocak’ta Viyana’da gerçekleşen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı toplantısı sonrasında çözümsüz bir hal almıştı. Ruble son 9 işlem gününün 7’sinde dolara karşı değer kazandı ve 13 Ocak seviyesine geri döndü. Rusya borsası ise dünkü yükselişleri ile birlikte 14 Ocak seviyesinin üzerinde kapattı.

Dolar/TL 13.67’den bir kez daha döndü. Dolar/TL, 13 Ocak’tan bu yana 13.30-13.67 aralığında, %2.7’lik bir marjda dalgalanıyor. Dün bir kere daha 13.67 test edildi, piyasalar kapandıktan sonra gelen satışlar ile 13.57’den kapandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Londra’da gerçekleştirdiği toplantılardan katılımcıların memnun bir şekilde ayrılması, gelişmekte olan para birimlerinin dolar karşısında değer kazanımları bir kere daha doları 13.67’den döndürdü diyebiliriz. Kısa vadede kurun 13.50-13.62 aralığında hareket etmesini bekliyoruz.

Zayıflıklar gideriliyor. Sanayi tesislerinde uygulanan doğalgaz kısıntısının kaldırılacağı haberi ile yükselişe geçen sınai sektör, dünde yükselişini sürdürerek 21 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyesinden kapattı. Bankacılık sektörü ise geçen hafta açıklanan banka kar rakamları sonrasında, endeks ile birlikte zayıflamıştı. Önceki gün sınai sektörün gerisinde kalan bankalar, dün sınai sektörden ve endeksten daha iyi bir getiri yakaladı. 2000’nin üzerinde gelen satışlar karşılanması, yükselişin güçlenen bir işlem hacmi desteklenmesi ve genele yayılması kısa vadede yükselişin devam edebileceğine işaret etmektedir. Bugün 2000 desteğinin üzerinde 2034 direncine doğru yükselişin devam etmesini bekliyoruz.

Şubat vadeli BIST30 kontratı. Düşen kanalın ve 20 günlük ortalama olan 2233’ün üzerinde kapanış, bugün yükselişin 2284’e doğru devam edebileceğini göstermektedir. Son iki günlük yükselişle birlikte satış baskısının kırıldığı söylenebilir ama yönün yukarı dönmesi için 2284 direncinin kırılması gerekmektedir. Destek seviyelerimiz 2222 ve 2205, direnç seviyelerimiz 2284 ve 2410’dur.

Şubat vadeli Dolar/TL. Dolar ortalamaların üzerine çıkarak bir kere daha satış baskısını kırdı. RSI alım bölgesinde yükselişine devam etti, MACD pozitif bölgeye yükselerek alım sinyali üretti. Trend halen TL lehine olmasına karşın, öncü göstergeler dolar lehine dönmeye başlamıştır.13.745-13.845 aralığında 13.845’de olan trend direncinin zorlanmasını bekliyoruz.

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