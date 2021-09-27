Piyasalarda Bugün Dolarda zirve, BİST'te destek arayışı 

Piyasalarda düşüşlerin hız kesmediği Eylül ayının son haftasına başlıyoruz. Piyasalarımızın ana gündem maddelerini; Çinli gayrimenkul geliştiricisi Evengrande’nin 305 milyar $ borcunu ödeme kabiliyeti ile ilgili gelişmeler, ABD’de Eylül ayı istihdam verileri doğrultusunda FED’in varlık alımı azaltımına nihayetinde başlaması, TCMB’nin faiz kararı sonrasında TL’de değer kaybı süreci olarak özetleyebiliriz. Çinli Evengrande ABD’li borçlu kuruluşlara geçen Perşembe günkü ödemelerini gerçekleştiremedi. Borcun ödenmemesi ile birlikte 30 günlük süre başladı. 30 gün içerisinde borç ödenmemesi durumunda temerrüt gerçekleşmiş olacak. ECB Başkanı Lagarde ve FED Başkanı Powell’ın Evengrande’nin borç sorunlarının global finans kesimine etkisinin sınırlı olacağını ve Çin’e özgü bir sorun olduğunun açıklamaları ile piyasalar bir nebze yatıştı. Geçen haftaki FED toplantısı sonrasında bu hafta FED Başkanlarının konuşma yapması bekleniyor. FED üyelerinin varlık alımı azaltılması için genel konsensüsü sağladığı ve 2022’nin ortasına kadar süreci tamamlama isteğinde olduğunu görüyoruz. Bu aynı zamanda FED içerisinde ekonomik büyüme ve istihdamın güçlü kalmaya devam edeceği inancını da ortaya koyuyor. Yurt içinde ana gündem maddesi, TCMB’nin sürpriz faiz indirimi sonrasında Dolar/TL’nin zirve yaparak kapanış yapması. Ekim ve Kasım ayında enflasyonun baz etkisi birlikte gerileyecek olması, TCMB’nin gelecek toplantılarda faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentileri arttırdı. TL değer kaybederken, uzun vadeli faizler 9 Haziran seviyesine yükseldi. Para politikasında belirsizlik ile CDS risk primleri artarken, bankacılık sektörüne gelen satışlar ile BIST 100’de destek arayışı başladı.

Dolar/TL’de 8.80’nin üzerinde kalınması yeni faiz indirimlerine işaret ediyor. TCMB geçtiğimiz Perşembe günü para politikasında güncelleme yaparak faiz indirimine başladı. 8.80 üzerinde kalınması piyasanın bir faiz indirimi sürecini fiyatladığını gösteriyor. Desteklerimiz 8.83 ve 8.80 iken, 8.89 ve 8.97 potansiyel test edilmesini beklediğimiz direnç seviyelerimizdir.

Ekim vadeli BIST30 kontratı. Düşen trendin etkisi devam ediyor. 1500 seviyesinin altında dip seviyesinin yenilenmesi ile birlikte kontratlarda zayıflama görüntüsü belirginleşti. 1500 ve 1527 ana direnç noktaları olmak üzere düşen kanal desteği olan 1470’e doğru düzeltme devam edebilir.

Ekim vadeli Dolar/TL. 8.50 dip noktasından başlayan güçlü yükseliş trendi etkisini sürdürüyor. Aşırı alım bölgesinde hareket edilmesine karşılık kısa vadeli ana trendin güçlü olması kar realizasyonlarını sınırlandırıyor. 9.00 ana düzeltme desteğinin üzerinde, 9.05’de bulunan bir önceki zirvesi zorlanacak. 9.05 direncinin kırılması durumunda yükselen trend değişiminin onaylanması ile birlikte 9.28’in hedeflenmesi mümkün olabilir. 9.00 desteği kırılması durumunda ise kısa vadeli realizasyon başlayabilir.

KAYNAK : ÜNLÜ & Co