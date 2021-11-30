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Piyasalarda yeni varyant belirsizliği | ÜNLÜ & Co Günlük Bülten

Omicron'un aşılara ve önceden hastalığı geçirmiş olmanın sağladığı bağışıklığa karşı etkilerinin araştırılmasının haftalar alabileceğini belirtti.

30 Kasım 2021 Salı 11:48
Piyasalarda yeni varyant belirsizliği | ÜNLÜ & Co Günlük Bülten

Piyasalarda yeni varyant belirsizliği


Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19'un yeni varyantı Omicron'un küresel olarak yayılmasının büyük olasılık olduğunu, vaka sayılarının arttığı yerlerde "ağır sonuçlar" ortaya çıkarması riskinin "çok yüksek" olduğunu bildirdi. Ayrıca, Omicron'un aşılara ve önceden hastalığı geçirmiş olmanın sağladığı bağışıklığa karşı etkilerinin araştırılmasının haftalar alabileceğini belirtti. Aşı üreten şirketler yeni varyantın çok bulaşıcı olabileceğini, virüse karşı aşıların testlerinin birkaç hafta alabileceğini açıklamışlardı. Aralık ayı Noel nedeniyle dünyada mobilitenin arttığı ve bulaş riskinin yüksek olduğu bir aydır. Dün G7 sağlık bakanları İngiltere'nin çağrısı ile online olarak bir araya geldiler, yeni varyant ile mücadele için alınması gereken ortak tedbirleri görüştüler. Gelecek haftalarda varyantın yayılma hızı ve özellikle aşılara karşı direnci, bu global yüksek belirsizlik ortamını dağıtabilir. Aralık ayının sonuna kadar yeni varyant, piyasaların ana gündemi olmayı sürdürecektir. FED Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Yellen bugün Senato’da yarın Temsilciler Meclisi’nde CARES kapsamında yapılan harcamaların FED ve Hazine tarafından gözetimi ile ilgili bir sunum yapacaklar. Sunumun içeriğinde para politikası olmamasına karşın gelen sorulara verilecek cevaplar piyasalar için önemli olabilecektir.    

Dolar/TL yeniden zirveye yöneliyor. Dolar endeksi Cuma günkü kayıplarının yarısını geri aldı, 10 yıllık faizleri %1.55’in üzerine çıktı. Yurt dışında dolar endeksi yükselirken, yurt içinde faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik söylemler kuru geçen haftaki zirvesine yöneltiyor. 12.79’da bulunan yatay direncin bugün destek konumuna gelmesi ile birlikte 13.12-13.20 direnç aralığına yükselişin devam etmesini bekliyoruz.

BIST100 Omicron’a bağışıklık gösterdi. Dün bankalar yine zayıf bir gün geçirdi, sınai sektörünün %2.35 oranında yükselişi BIST100’ün Cuma günkü düşüşünün büyük bir kısmını geri almasını sağladı. 1790’da bulunan seans içi düşen kanalın kırılması ile satış baskısı durdu. Günlük destek seviyelerimiz 1790 ve 1782, direnç seviyelerimiz 1819 ve 1829 seviyesidir.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Cuma günü mavi ortalamadan gelen tepki alımlarının dün devam etmesiyle kırmızı ortalama kırıldı, yardımcı indikatörler dünkü yükselişe rağmen zayıf kalmayı sürdürdü. 1964’de bulunan kırmızı ortama yeniden destek olurken, 1953 yükselen ara kanal desteği olmuştur. 2009 ve 2030 direnç noktalarıdır.

Aralık vadeli Dolar/TL.  Yükselen kanal desteği ve kırmızı ortalama, bugün sırasıyla 12.80 ve 12.86’dan yükselmektedir. Kontrat dün  yatay seyrederek güç toplarken, destekler ve ortalamalar yükselmiştir. 13.1950 direnci, bu güçlenme sonrasında kırılırsa 13.73’de bulunan bir önceki zirvesi yeniden hedeflenebilir.

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