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Piyasaya zararına dolar süren kim?

Türk lirasının aşırı değer kaybını önlemek için yürütülen çalışmalar devam ederken, piyasaya 21 Aralık tarihinde 3.65'ten dolar sürüldüğü ortaya çıktı.

23 Aralık 2021 Perşembe 17:02
Piyasaya zararına dolar süren kim?


Piyasaya zararına dolar süren kim?


Piyasalar son bir aydır döviz kurunda yaşanan aşırı yükselmenin etkisinde. Hazine ve Maliye Bakanlığı, özellikle dolar kurundaki yükselişin önüne geçmek için ciddi adımlar atarken, sıradışı işlemler tartışma konusu oldu. 

CHP'li Yavuzyılmaz 'vurgunun belgesi' dedi ve paylaştı: Zararına dolar satışı CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından zararına dolar satışıyla ilgili çarpıcı paylaşımlarda bulundu. Yavuzyılmaz, "3,65 liradan zararına dolar satanlar kimler, hangi kurumlar?" diye sordu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, tasarruf sahiplerinin kurdaki artış nedeniyle TL mevduat hesaplarından uzaklaşmasına karşı "yeni bir finansal alternatif" sunduklarını duyurmuştu. Erdoğan'ın açıklamasından önce 18,36 seviyesine kadar yükselen dolar/TL kurunun, açıklamanın ardından 12,3'e kadar gerilediği görülmüştü.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabı Twitter'dan, "3,65 liradan zararına dolar satanlar kimler, hangi kurumlar?" ve  "3,65 liradan dolar alarak devasa kar’lar elde edenler kimler?" sorularını yöneltti. 

Yavuzyılmaz aynı paylaşımında 'vurgunun belgesini' de ekleyerek, "20 Aralık’ta 18,36 lirayı gören doların, 21 Aralık sabahı borsada anormal bir şekilde 3,65 liraya kadar satışının yapıldığını tespit ettik" dedi. CHP'li vekil paylaşımlarının devamında, "Sadece iptal edilen işlemler, kontrat sayısı konusu değil, işlemler iptal edilene kadar geçecek sürede piyasa manipüle edilmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

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