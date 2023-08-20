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Plajlar, sahiller kapanın elinde kalıyor

Türkiye'nin sahilleri kapanın elinde kalıyor. Parasını basan halkın yarım asırdır ücretsiz denize girdiği dünyanın en ünlü Belcekız Plajı, Rizeli iş insanına kiraya verildi

20 Ağustos 2023 Pazar 21:42
Plajlar, sahiller kapanın elinde kalıyor


Plajlar, sahiller kapanın elinde kalıyor


Türkiye'nin denizleri, sahilleri, ünlü plajları AKP'ye yakınlığı ile bilinen şirketlere satılıyor. Anasayal hak olmasına rağmen, halkın denizle bağı adeta koparılıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Ölüdeniz'in Babadağ’ın yakınında yer alan dünyaca ünlü Belcekız Plajı kiraya verildi.


3 kilometre uzunluğundaki Belcekız Plajı, Kırtur Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kıran tarafından kiralandı. 

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Rizeli iş insanı Kıran'ın iktidara yakın bir isim olduğu konuşuluyor.

Kiralanan yerin sadece plaj olmadığı öğrenilirken, plajın önündeki yürüyüş yolları ve yeşil park alanlarının da kiralanan alan içinde olduğu belirtildi.

Kıran'ın sezon bitiminde bölgede çevre düzenlemesi yapacağı öğrenildi. Bu sezon plajın giriş ücreti bulunmazken, çevre düzenlemesi sonrasında plaja girişin ücretli olacağı belirtiliyor.

Babadağ’dan uçan yamaç paraşütlerinin ineceği alanın da kirayla kullandırılacağı iddia ediliyor. Böylece yamaç paraşütçüleri iniş için Kırtur’a bir bedel ödeyecek.

Anahtar Kelimeler:
PlajSahilBelcekız Plajı
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