PLASFED | Kısa çalışma ödeneği Eylül sonuna kadar uzatılmalı



Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz: “İmalat sanayinin taleplerinin kamu otoriteleri nezdinde karşılık bulmasını görmek memnuniyet verici olsa da bu zorlu süreçte işletmelerin finansal olarak varlığını sürdürmesi ve istihdam kaybı yaşanmaması adına kısa çalışma ödeneği uygulamasının en azından Eylül sonuna kadar uzatılması uygun olacaktır” dedi.

Çalışmalarımızın Kamu Otoritelerinin Nezdinde Karşılık Bulması Olumlu

Kısa Çalışma Ödeneği En Az 3 Ay Uzatılmalı

Covid-19 salgını sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de üretimi gerileyen imalat sanayi sektörünün, işten çıkarmaların yasaklandığı bu süreçte finansal olarak varlığını sürdürebilmesi açısından kısa çalışma ödeneğini çok önemsediklerini ve uygulamanın 1 ay uzatılmasını olumlu karşıladıklarını belirten: “Federasyonumuz başta olmak üzere birçok STK tarafından kısa çalışma ödeneğinin uzatılması adına kamu otoriteleri nezdinde gerçekleştirdiğimiz girişimlerin karşılık bulması memnuniyet verici. Ülkemiz ekonomisini küresel şoklara karşı daha dirençli hale getiren imalat sanayinin öneminin bu süreçte kamu otoriteleri nezdinde de daha iyi anlaşıldığını ve önümüzdeki süreçte politikaların bu yönde şekillendirileceğini öngörüyoruz” dedi.

Salgın sürecinde sipariş iptallerinden kaynaklı olarak ticaret hacmi daralan plastik sektörünün normalleşme ve salgın sonrası dönemde dış pazarlarda rekabet gücünü yitirmemesi gerektiğini ifade eden Karadeniz: “Sektörümüzün küresel talepte yaşanacak toparlanma dönemine hazır girmesi için nitelikli, yetişmiş iş gücünü kaybetmemesi büyük önem arz ediyor. İstihdamın korunması için sektörün elindeki en önemli araç ise kısa çalışma ödeneği olarak karşımıza çıkmakta. Bu sebeple, işletmelerin rahat bir nefes alabilmesi ve önünü görebilmesi adına kısa çalışma ödeneğinin en azından Eylül ayına kadar uzatılmasının uygun olacağını düşünüyoruz” dedi.

PLASFED olarak Tüm STK’lar ile Uyumlu Çalışmalarımız Sürecek

Sektörün tüm STK’ları olarak uyum içinde çalıştıklarının altını çizen Ömer Karadeniz: “18 Haziran’da İKMİB, AKİB, TOBB Ambalaj Meclisi, EVFED, ASD, BASİAD, BURPAS, EASD, EGEPLASDER, EVSİD, KAYPİDER, KSD, PAGDER, PAGEV, SEPA ve ZÜCDER gibi plastik sektöründe faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının katılımıyla online olarak gerçekleştirdiğimiz ‘Sektörde Başkanlar Konuşuyor’ etkinliğimizde de tüm başkanlarımızın dile getirdiği üzere ülkemizin ve sektörümüzün arzu ettiğimiz noktalara ulaşması için, hep birlikte hareket etmek zorundayız. Söz konusu toplantıda, ortak hareket edilmesi hususunda karara bağlanan maddeler arasında yer alan ‘kamu desteklerinden imalat sanayinin azami derecede faydalanması’ için çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz ve bu doğrultuda ilgili kamu kuruluşlarımıza da her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.