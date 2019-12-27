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Plastiğin doğada yeri yok, hayatımızda işi çok” dediler EGD’den ödül aldılar

EGD tarafından “Yılbaşı Buluşması” etkinliği kapsamında İstanbul Dış Ticaret Kompleksi’nde medya ve iş dünyasını bir araya getiren gecede verildi. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu ödülü Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü ve Köşe Yazarı Vahap Munyar’ın elinden aldı.

27 Aralık 2019 Cuma 10:03
Plastiğin doğada yeri yok, hayatımızda işi çok” dediler EGD’den ödül aldılar

Plastiğin doğada yeri yok, hayatımızda işi çok” dediler EGD’den ödül aldılar

PAGEV’in “Plastiğin doğada yeri yok, hayatımızda yeri çok” sloganıyla hayata geçirdiği geri dönüşüm farkındalık kampanyası ses getirmeye devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren 7’den 70’e tüm kesimlerden olumlu tepkiler alan kampanya, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD)’nin geleneksel “Yılbaşı Buluşması” etkinliği kapsamında düzenlenen gecede ödüle layık görüldü.

PAGEV’in plastiklerle ilgili yanlış algıyı yıkmak için hayata geçirdiği “Plastiğin doğada yeri yok, hayatımızda yeri çok” kampanya filmi konuşulmaya devam ediyor. 3 Aralık’ta başlayan kampanya bir aydan kısa zamanda yaratmak istediği etkiyi yakalayacağının sinyallerini veriyor. Akademisyen, iş insanı, ev kadını, öğrenci gibi çok geniş bir tabanı pozitif etkileyen kampanya ile ilgili olumlu geri dönüşler alınıyor.

Uzun vadede etki alanını çok daha fazla artırması beklenen kampanyaya ilk ödül ise Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından “Yılbaşı Buluşması” etkinliği kapsamında İstanbul Dış Ticaret Kompleksi’nde medya ve iş dünyasını bir araya getiren gecede verildi. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu ödülü Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü ve Köşe Yazarı Vahap Munyar’ın elinden aldı.

Kampanya filmi ile ilgili çok sayıda olumlu geri dönüş aldıklarını belirten PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu şunları söyledi: “Bu kampanyamızla herkesi geri dönüşüm zincirinin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Kampanyamızın ilk yansımaları fayda için hayatımıza giren plastiklere karşı oluşan olumsuz ön yargının da kırılacağını gösteriyor. Zaman geçtikçe etki alanının çok daha genişleyeceğine ve pozitif sonuçlarını kısa sürede göreceğimize inanıyoruz. EGD’ye geri dönüşüm farkındalığı ile ilgili çabamızı bu anlamlı ödül ile taçlandırdığı için çok teşekkür ediyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
EGDPAGEV
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