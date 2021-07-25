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Plastik atıklara yeni yasaklar getirildi

25 Temmuz 2021 Pazar 10:58
Plastik atıklara yeni yasaklar getirildi

Plastik atıklara yeni yasaklar getirildi

Plastik alışveriş poşetleri, cips-çerez poşetleri gibi polietilen atıkları ise yasak kapsamında olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın genelgesine göre, atık ithalatı yapacak işletmeler, tesis inceleme raporu alacak. Hazırlanacak raporlarda, ithal edilen plastik atığın temizleme süreçlerine yer verilecek. Plastik alışveriş poşetleri, cips-çerez poşetleri gibi polietilen atıkları ise yasak kapsamında olacak.

81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 81 ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderdiği genelgesiyle, etilen polimerlerinden olan plastik atıkların ithalatını yapacak tesislerin teknik şartlarına yeniden düzenleme getiriliyor.

Genelgeye göre, plastik atık ithalatı yapacak işletmeler, kayıt belgesi alabilmek için tesisin bulunduğu il müdürlüğüne başvuruda bulunarak atık ithalatçısı tesis inceleme raporu çıkaracak.

Plastik atık ithalatı yapacak tesisler, farklı plastik polimerlerini ayrıştıracak, plastik dışı atıkları ayıracak, kırma-kesme işlemi uygulayacak altyapıya sahip olacak, temizleme ve kimyasal işlem uygulayarak mamül haline getirecek donanımı sağlayacak.

Atık ithalatında, geri kazanım yapılan tesisin elde ettiği ürünler raporlanacak. Atık ithalatçısı kayıt belgeleri, tek firmaya bağlı olsalar da her tesis için ayrı ayrı düzenlenecek.

Hazırlanacak raporlarda, ithal edilen plastik atığın temizleme süreçlerine yer verilecek; ısıl, kimyasal, biyolojik işlemler hakkında detaylı bilgi verilecek.

EMİSYON VERİLERİ KAYDA GEÇECEK

Raporlarda tesislerin atık yönetim planı ile katı, sıvı ve gaz atıklar için atıksu ile emisyon verileri de kayda geçirilecek.

YENİ KRİTERLER GETİRİLDİ

Tesislerde lisans belgesine esas alınan belgelerden farklı durumlar oluşması halinde, inceleme işlemi sonlandırılarak, e-izin sisteminde güncelleme yapılması talep edilecek.

CEZAYA TABİ OLACAK

Güncel belgelere göre yapılan incelemelerde tespit edilen olumsuzluklar, Çevre Kanunu’na göre cezaya tabi olacak.

Plastik atıkların tanımlanmasıyla, plastik alışveriş poşetleri, cips-çerez poşetleri gibi polietilen atıkların ithalatı ise yasak kapsamında olacak.

Plastik ambalajlar, kaynağında ayrı toplanmış ve malzeme türlerine göre ayrıştırılmış ancak geri dönüşümü sağlanmamış atık-hurda ambalaj malzemeleri olarak ithal edilebilecek.

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