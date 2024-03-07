Polat Enerji, rüzgar enerjisinde yine lider koltuğunda





Enerji Günlüğü ve uluslararası danışmanlık kuruluşu Kearney tarafından hazırlanan MW100 – Türkiye’nin En Büyük Elektrik Üreticileri Raporu’nun 5.’si yayınlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verileri baz alınarak hazırlanan MW100 Araştırması, farklı şirketler ve bölgelerde üretim yapan enerji oyuncularının konsolide kurulu güçlerine göre Türkiye’nin en büyük 100 elektrik üreticisini belirliyor.

Elektrik üreticilerinin 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sahip oldukları kurulu güçleri baz alınarak yapılan araştırmaya göre Polat Enerji, rüzgar enerjisi alanında kurulu 708MWe’lik kapasitesi ile Türkiye’de yıllardır bulunduğu lider konumunu 2023 yılında da korudu.

“Kaynak: MW100 En Büyük Elektrik Üreticileri araştırması yayınlanıyor”

Türkiye’de rüzgâr enerjisi konusunda yıllardır liderlik koltuğunda bulunan Polat Enerji'nin rüzgar kurulu gücü, Türkiye rüzgar kurulu gücünün yaklaşık %5,4’ünü oluşturuyor. Bir Polat Holding ve İş Enerji ortaklığı olan Polat Enerji bünyesindeki rüzgar santrallerinden SOMA RES, 288,1 MWe kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük rüzgar enerji santrali konumunda. GEYCEK RES ise, 168 MWe kurulu gücüyle, Türkiye’nin en büyük dördüncü rüzgar enerji santralidir.

Yenilenebilir enerji santralleriyle 2023 yılında 2,1 milyar kWh elektrik üreterek, yaklaşık 610 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayan Polat Enerji, portföyündeki santrallerle her yıl 53 milyon adet ağaç dikimine eşdeğer yaklaşık 1,3 milyon ton sera gazı emisyonu azaltımı sağlıyor.