Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Polat Enerji, rüzgar enerjisinde yine lider koltuğunda

Yenilenebilir enerji sektörünün öncü oyuncusu Polat Enerji, MW100 – Türkiye’nin En Büyük Elektrik Üreticileri Raporu’na göre Türkiye’nin en büyük RES üreticisi konumunu bu yıl da korudu.

07 Mart 2024 Perşembe 13:14
Polat Enerji, rüzgar enerjisinde yine lider koltuğunda






Polat Enerji, rüzgar enerjisinde yine lider koltuğunda


 

Enerji Günlüğü ve uluslararası danışmanlık kuruluşu Kearney tarafından hazırlanan MW100 – Türkiye’nin En Büyük Elektrik Üreticileri Raporu’nun 5.’si yayınlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verileri baz alınarak hazırlanan MW100 Araştırması, farklı şirketler ve bölgelerde üretim yapan enerji oyuncularının konsolide kurulu güçlerine göre Türkiye’nin en büyük 100 elektrik üreticisini belirliyor. 

Elektrik üreticilerinin 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sahip oldukları kurulu güçleri baz alınarak yapılan araştırmaya göre Polat Enerji, rüzgar enerjisi alanında kurulu 708MWe’lik kapasitesi ile Türkiye’de yıllardır bulunduğu lider konumunu 2023 yılında da korudu.

“Kaynak: MW100 En Büyük Elektrik Üreticileri araştırması yayınlanıyor” 

Türkiye’de rüzgâr enerjisi konusunda yıllardır liderlik koltuğunda bulunan Polat Enerji'nin rüzgar kurulu gücü, Türkiye rüzgar kurulu gücünün yaklaşık %5,4’ünü oluşturuyor. Bir Polat Holding ve İş Enerji ortaklığı olan Polat Enerji bünyesindeki rüzgar santrallerinden SOMA RES, 288,1 MWe kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük rüzgar enerji santrali konumunda. GEYCEK RES ise, 168 MWe kurulu gücüyle, Türkiye’nin en büyük dördüncü rüzgar enerji santralidir. 

Yenilenebilir enerji santralleriyle 2023 yılında 2,1 milyar kWh elektrik üreterek, yaklaşık 610 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayan Polat Enerji, portföyündeki santrallerle her yıl 53 milyon adet ağaç dikimine eşdeğer yaklaşık 1,3 milyon ton sera gazı emisyonu azaltımı sağlıyor. 

Anahtar Kelimeler:
Polat EnerjiRüzgar Enerjisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneş sektörü, dünyadaki en büyük 5 buluşmasına hazırlanıyor
Güneş sektörü, dünyadaki en büyük 5 buluşmasına hazırlanıyor
SOCAR Energy School ikinci dönem mezunlarını verdi
SOCAR Energy School ikinci dönem mezunlarını verdi
Teknosa’ya “Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği” Ödülü
Teknosa’ya “Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği” Ödülü
İnci GS Yuasa, 40. kuruluş yıl dönümünü bayı toplantılarıyla kutluyor
İnci GS Yuasa, 40. kuruluş yıl dönümünü bayı toplantılarıyla kutluyor
Havacılıkta Lider kadınlar İstanbul'da buluştu
Havacılıkta Lider kadınlar İstanbul'da buluştu
Ünlü & CO Günlük Bülten U-Comment 07.03.2024
Ünlü & CO Günlük Bülten U-Comment 07.03.2024
VakıfBank’tan 500 milyon dolarlık yeni yurtdışı kaynak 
VakıfBank’tan 500 milyon dolarlık yeni yurtdışı kaynak 
Eyüpsultan’a Tanzim Satış Mağazası geliyor
Eyüpsultan’a Tanzim Satış Mağazası geliyor
Teknoloji dünyasında cinsiyet değil nitelik kıstas olmalı
Teknoloji dünyasında cinsiyet değil nitelik kıstas olmalı
Türkiye’nin Fiber Altyapı Dönüşümü Nasıl Sağlanmalı?
Türkiye’nin Fiber Altyapı Dönüşümü Nasıl Sağlanmalı?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim