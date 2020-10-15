Polifarma Parenteral Beslenme Solüsyonunu ihraç edecek

Polifarma Türkiye’nin İlk Üç Odalı Parenteral Beslenme Solüsyonunu Avrupa’ya İhraç Edecek

Solüsyonun üretiminin ardından Türkiye’de bu ürünün muadillerini piyasaya sunan global markaların fiyatlarında güncellemeye gittiğine dikkat çeken Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, ürünün ihracatına başladıklarının da altını çizdi.

Yüzde 100 yerli sermayeli Polifarma İlaç, sektöründe ilklere imza atarak Türkiye’nin sağlıkta dışa bağımlılığı azaltmak için katkıda bulunmaya devam ediyor. Türkiye'nin ilk yerli üç odalı parenteral beslenme solüsyonunu geliştiren Polifarma, bu tarz beslenme ürünlerinde dışa bağımlılığın azalmasına da önemli bir katkı sağladı. Türkiye'nin ilk yerli üç odalı parenteral beslenme solüsyonu, yoğun bakım, ameliyat sonrası ve oral yoldan beslenemeyenler hastalar için kullanılıyor. Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi’nin (FDA) lipid bitmiş ürünler için kalite standardı olarak belirlediği 10 ayrı testi başarıyla geçen ilk yerli üç odalı parenteral beslenme solüsyonu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen yağ dağılımına uygunluğuyla da öne çıkıyor. Ayrıca ürünün tüm hammaddeleri, Avrupa Birliği – İyi Üretim Uygulamaları (EU – GMP) ve FDA standartlarına da uygun.

İlk yerli üç odalı parenteral beslenme solüsyonu Azerbaycan’a ve Afrika kıtasına ihraç edildi

Polifarma Ar-Ge Merkezi’nde uzun süren araştırmalar sonucu geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli üç odalı parenteral beslenme solüsyonunun piyasaya arzıyla birlikte global markaların da fiyatlarında indirime gittiğine dikkat çeken Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, “Türkiye ilaç sektörü yurtdışından ithal edilen birçok ürünü üretmek için yeterli bilgi birikimine ve deneyime sahip. Biz de Türkiye’de ilklere imza atan bu şirketlerden biri olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Türkiye’nin ilk yerli üç odalı parenteral beslenme solüsyonunu Azerbaycan ve Afrika kıtasına ihraç ettik. Yılın son çeyreğinde EU GMP Sertifikamızı alacağız, ardından Avrupa ülkelerine de ihracata başlayacağız” dedi.

Polifarma İlaç Hakkında:

Hastane ilaçları ve serum alanında Türkiye'nin en çok tercih edilen markası olan Polifarma İlaç, IV (damar yolu) ilaç ve serum alanında 34 yıllık geçmişe sahip, %100 yerli sermayeli bir ilaç firmasıdır. 1983 yılında Aroma İlaç'ı kuran Eczacı Necdet Nuri Kumrulu, 1986 yılında Polifarma İlaç'ı satın alarak faaliyetlerine aynı adla devam etmiştir. Türkiye’de serum alanında sektör lideri olan Polifarma İlaç, faaliyetlerine yıllık 250 milyon kutu üretim kapasiteli, 77 bin metrekare alana kurulu tesisinde devam etmektedir. Aynı anda Cam/PVC ve PP formlarında üretim kabiliyetine sahip Polifarma, 11 farklı teröpatik alanda tüm formlarda 465 ruhsatlı ürün sahibidir. Yenilikçi ve modern yaklaşımıyla Türkiye'nin ilk lipid ürününü geliştiren, ilk üç odalı beslenme solüsyonunu ve periton diyalizi alanında SAPD cihazı üreten Polifarma, Türkiye’yi global pazarda da temsil etmektedir. Polifarma, 2025 yılında global bir lider olma vizyonu ile büyümeye devam etmektedir.