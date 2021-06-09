Polifarma Turqality Desteğiyle İhracat Hızını Arttıracak

Yüzde 100 yerli sermayeli Polifarma İlaç, ihracattaki gücünü Turquality Markalaşma Programı ile arttıracak.. Polifarma’nın uluslararası arenada büyümesini destekleyecek Turquality süreci yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışmanın ardından tamamlandı. Kurumsal yapıda gerçekleşen tüm denetimlerde başarı gösteren Polifarma, Turquality’nin yeni üyelerinden biri oldu. Programda, Polifarma’nın elde ettiği başarılar, ürün kalitesi, üretim hacmi ve gerçekleştirmeyi planladığı katma değer sağlayacak projeleri en önemli değerlendirme noktaları arasında yer aldı. Sağlık alanında yaptığı önemli yatırımlar, Ar-Ge çalışmaları ile almış olduğu inovasyon ödülleri, başarı sertifikaları, periton diyaliz, parametrik serbest bırakma onayı, raman spektrometresi ve rapid test onayı sayesinde steril ürünlerin karantina sürelerinin kısaltılması gibi yenilikçi çalışmaları ise Polifarma’nın bu başarısındaki en büyük destekleyicileri oldu.

“Hedefimiz Türkiye’nin en çok ilaç ihracatı yapan markası olmak”

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, şunları söyledi: “Yerli bir ilaç firması olarak göstermiş olduğumuz başarılar, ilklerimiz, kaliteli üretimimiz sayesinde almaya hak kazandığımız Turquality desteği ile uluslararası pazarlardaki atılımlarımız hız kazanacak. İlk markalı ihracatımızı gerçekleştirdiğimiz 2012 yılından bu yana bu konuda çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özellikle son bir yılda çok önemli adımlar attık, markalı ihracat yaptığımız ülke sayısını 46’dan 57’ye çıkardık. Pandemi süreciyle birlikte özellikle anestezi ürünlerinde global anlamda yoğun bir talep aldık. Ülkemizin ihtiyacını karşıladıktan sonra dünyaya ürünlerimizi ulaştırdık. Ürünlerimizi Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediyoruz. Üretim kalitemiz ve hızlı ürün teminimiz tercih edilmemizin en büyük sebebi.,Turqality desteğiyle uluslararası arenada etkin bir oyuncu olarak yer almaya devam edeceğiz. Hedefimiz ülkenin en çok ilaç ihracatı yapan markası olmak.”

Polifarma İlaç Hakkında:

Hastane ürünleri alanında Türkiye'nin en çok tercih edilen markası olan Polifarma, IV (damar yolu) ilaç ve serum alanında 35 yıllık geçmişe sahip, %100 yerli sermayeli bir ilaç firmasıdır. 1983 yılında Aroma İlaç'ı kuran Eczacı Necdet Nuri Kumrulu, 1986 yılında Polifarma İlaç'ı satın alarak faaliyetlerine aynı adla devam etmiştir. Türkiye’de serum alanında sektör lideri olan Polifarma, faaliyetlerine yıllık 350 milyon kutu üretim kapasiteli, 77 bin metrekare alana kurulu Ergene/Tekirdağ tesisinde devam etmektedir. Aynı anda PVC/PP torba ve şişe, Ampul, Flakon, PFS formlarında üretim kabiliyetine sahip Polifarma, 11 farklı teröpatik alanda tüm formlarda 495 ruhsatlı ürün sahibidir. Yenilikçi ve modern yaklaşımıyla Türkiye'nin ilk lipid ürününü geliştiren, ilk üç odalı beslenme solüsyonunu ve periton diyalizi alanında Dünya’da ilk SAPD cihazı üreten Polifarma, Türkiye’yi global pazarda da temsil etmektedir. Polifarma, 2025 yılında global bir lider olma vizyonu ile büyümeye devam etmektedir.