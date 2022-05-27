Polo Gömlek ve Polo Gömlek Çeşitleri
Tüm ürünlerimiz yüksek kaliteleriyle öne çıkıyor. Kullanılan malzemeler, kesim, desenler ve bitiş, onlara büyük bir zarafet kazandırmak için özellikle incelenmiştir.
Polo gömlekler, hemen hemen her erkeğin gardırobunda yer bulan rahat giysilerdir. Polo gömlek, birçok durumda ideal olan havalı ve şık bir görünüm sunuyor. Özgün ve şık bir görünüm için mao yaka ve alacalı efektler sunan pike örgü polo gömlek modellerimizi keşfedin. Ayrıca gündelik ve şık üç renkli polo gömleği, yaka ve kollarda kontrast oluşturan kenarlarla zenginleştirdik. Bu polo gömlekler, modele bağlı olarak düz veya bedene oturan kesim, uzun veya kısa kolludur. Sweatshirt veya hırka ile mükemmel uyum sağlayan erkek gömleklerimiz, her mevsim size eşlik edecek.