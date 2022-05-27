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Polo Gömlek ve Polo Gömlek Çeşitleri

U.S. Polo Assn.’da, erkek giyim modasının evrimini takiben, en klasikten en modern ve trend olana kadar farklı polo gömlek modelleri mevcuttur.

27 Mayıs 2022 Cuma 10:52
Polo Gömlek ve Polo Gömlek Çeşitleri

Polo Gömlek ve Polo Gömlek Çeşitleri

U.S. Polo Assn size farklı kesimler ve kumaşların yanı sıra çok sayıda desen sunar. Pamuk gibi yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış Polo gömleklerde en trend desenleri bulabilirsiniz. Modern, dinamik ve modaya uygun bir görünüm yaratırlar. Polo gömlekler, modern erkeklerin her yerde giyebileceği gerçek bir moda giysisi haline geldi. Şık kesimi ve tasarımı sayesinde ofiste, blazer ceket veya deri ceketin altına giyilebilir. Polo gömlek tüm kıyafetlerle mükemmel uyum sağlarve farklı desenleri, farklı renkleri ile erkek koleksiyonumuzda bulabilirsiniz.
Tüm ürünlerimiz yüksek kaliteleriyle öne çıkıyor. Kullanılan malzemeler, kesim, desenler ve bitiş, onlara büyük bir zarafet kazandırmak için özellikle incelenmiştir.

Polo gömlekler, hemen hemen her erkeğin gardırobunda yer bulan rahat giysilerdir. Polo gömlek, birçok durumda ideal olan havalı ve şık bir görünüm sunuyor. Özgün ve şık bir görünüm için mao yaka ve alacalı efektler sunan pike örgü polo gömlek modellerimizi keşfedin. Ayrıca gündelik ve şık üç renkli polo gömleği, yaka ve kollarda kontrast oluşturan kenarlarla zenginleştirdik. Bu polo gömlekler, modele bağlı olarak düz veya bedene oturan kesim, uzun veya kısa kolludur. Sweatshirt veya hırka ile mükemmel uyum sağlayan erkek gömleklerimiz, her mevsim size eşlik edecek.

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