Pompa sektöründe sürdürülebilir olmanının yolu tasarruftan geçiyor



Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Masdaf Genel Müdürü Vahdettin YIRTMAÇ, “Pompa sektöründe ve benzer sistemler üreten sektörlerin tamamında sürdürülebilir olmanın yolu “tasarruflu ürünler üretmek”ten geçiyor. Çünkü dünyada toplam elektrik enerjisinin yüzde 20 ‘si, endüstriyel elektrik enerjisinin ise ortalama yüzde 30’u pompalar tarafından tüketiliyor. Masdaf olarak geliştirdiğimiz “inovatif pompa teknolojileri” ile iş ortaklarımızın işletmelerinde tükettikleri enerjiden yüzde 30’a varan oranlarda tasarruf etmelerini sağlıyoruz.” dedi.

Pompa sektörünün köklü markası Masdaf, “pompa sektöründe enerjinin etkin kullanımı”na yönelik çalışmalarına devam ediyor. Geliştirdiği tasarruflu pompa teknolojileri ile işletmelerde tüketilen enerjiden yüzde 30’a varan oranlarda tasarruf imkanı sunan Masdaf, yatırımın, 4-5 yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti etmesini sağlıyor.

Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Masdaf Genel Müdürü Vahdettin YIRTMAÇ, “Pompa sektöründe ve benzer sistemler üreten sektörlerin tamamında sürdürülebilir olmanın yolu “tasarruflu ürünler üretmek”ten geçiyor. Çünkü dünyada toplam elektrik enerjisinin yüzde 20 ‘si, endüstriyel elektrik enerjisinin ise ortalama yüzde 30’u pompalar tarafından tüketiliyor. Masdaf olarak geliştirdiğimiz “inovatif pompa teknolojileri” ile iş ortaklarımızın işletmelerinde tükettikleri enerjiden yüzde 30’a varan oranlarda tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Ancak işletmelerde sistemin kısa sürede kendini amorti edip, kâra geçmesi için “doğru tasarlanmış ürün seçimi” tek başına yeterli bir unsur değil, “doğru pompa seçimi” ile işletmenin ihtiyacına uygun seçimi yapabilmek de oldukça önemli ve ciddi bir mühendislik çalışması gerektiriyor. Bu bilinçle MAS Academy kapsamında “sistem tasarımı/seçimi” eğitimleri düzenleyerek iş ortaklarımızın, binalarda ve endüstriyel tesislerde tercih ettikleri sistemlerde enerji verimliliğini arttırmayı hedefliyoruz. Tasarruflu sistem seçiminde“pompa, motor ve invertör”ün verimi oldukça önemli. Sistem karakteristik eğrisi, pompa seçimini önemli ölçüde etkiliyor. Sistemdeki kayıplar ne kadar az olursa enerji sarfiyatı da o kadar az oluyor. Bu nedenle tesisatlarda “boru çapı seçimi” de önemli” dedi.

Endüstriyel tesislerde reel tüketim ölçümleri yaparak; sistemin yenilenmesi durumunda işletmenin sağlayacağı enerji tasarrufunu ve amortisman sürelerini rapor halinde sunduklarını belirten YIRTMAÇ, sözlerine şöyle devam etti : “İşletmelerin “enerji tasarrufu”na yönelik projeleri devlet teşvikleri ile destekleniyor. Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımını teşvik etmek ve gereksiz enerji kullanımını önlenmek amacıyla hazırlanan projeler, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Verimlilik Artırıcı Proje (VAP)” olarak değerlendiriliyor. Yatırım bedeli en fazla 5 milyon Türk Lirası olan projelere, proje bedelinin en fazla yüzde 30’u hibe olacak şekilde destek veriliyor. Yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) ve üzeri olan, ticaret ve sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan endüstriyel işletmeler, VAP desteklerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunabiliyor. “Pompa Teknolojileri” de teşvik kapsamındaki konular arasında yer alıyor.” dedi.

Masdaf Hakkında;

1977 yılında suyun ve enerjinin etkin kullanılması ve bu sayede yaşam kaynaklarının korunması ilkesiyle yola çıkan, yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Masdaf, enerji verimliliği sağlayan, çevreci ve inovatif “akışkan teknolojileri” üretmektedir.

Pompa sektörünün öncü markası Masdaf, 40.000 m² alan üzerine kurulan Düzce tesislerinde; uçtan emişli pompalar, inline pompalar, axial ayrılabilir pompalar, hidroforlar, genleşme tankları, yangın pompaları, kademeli pompalar, proses pompaları, dalgıç pompa, kolonlu pompalar, kendinden emişli pompa ve dişli pompa üretmektedir.

Masdaf; endüstriyel proseslerde, sulama, ısıtma ve soğutma sistemlerinde, gemi sanayinde, atık su transferinde, yangın söndürme işlemlerinde, petro-kimya sanayinde, tarımsal sulamada vb. birçok alanda kullanılmak üzere santrifüj pompa imalatı yapmaktadır.

Müşterilerinin beklentilerini en yüksek düzeyde karşılamak üzere müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyen Masdaf, pompa teknolojilerinin AR-GE’sinden, üretimine kadar tüm süreçlerinde müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta ve ürünlerini, projenin ihtiyacına uygun olarak üretmektedir.

Masdaf, Türkiye genelindeki geniş bayi ve servis ağıyla, pompa teknolojileri alanında en iyi hizmeti, en kısa zamanda sunmayı misyon edinmiştir.

ERP direktiﬂerine uygun olarak geliştirilen, yüksek verimli pompa sistemlerini 65’ten fazla ülkeye ihraç eden Masdaf, bu ülkelerde kurduğu distribütör ve servis ağıyla da sürdürülebilir olmayı hedeﬂemiştir. Masdaf, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kalite belgelerinin yanı sıra UL, FM, NFPA 20, TSE, CE, ATEX, EAC, UkrSEPRO gibi kalite belgelerine de sahiptir.