Porland Ambiente Fuarı'nda Türkiye'yi temsil edecek

Porland, hem gastronomi hem de perakende kesimine hizmet eden birbirinden farklı ürünleri ve beğenilen koleksiyonlarından oluşan örnekleri uluslararası dekorasyon, züccaciye ve hediyelik eşya fuarı Ambiente Frankfurt 2020’de sergileyecek. Her yıl yenilikçi konsept tasarımlarıyla porselen sektörüne yön veren Porland, 07 - 11 Şubat tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleşecek uluslararası fuarda yüzde yüz Türk sermayeli lider porselen üreticisi olarak ülkemizi temsil edecek. Ethos, Christina ve Pure Koleksiyonu’nun yanı sıra renkli desenler ve hayvan motifleriyle bu yıl adından sıkça söz ettirecek Wild Life Koleksiyonu stantta dikkat çeken ürünler arasında yer alacak.

Porland’ın kendi görsel ekibi tarafından tasarlanan, endüstriyel tarzda doğal malzemeler ve ahşabın ön planda olduğu özel tasarımlı konsept fuar stantları toplam 200 metrekarelik Hall 6.0 B81 ve Hall 4.1 A33 alanlarına kurulacak. Fuarın 92 ülkeden 140.000’e yakın ticari ziyaretçiyi ve perakende sektöründen 4500’ü aşkın firmayı ağırlaması bekleniyor.

Ambiente Frankfurt Fuarı Hakkında:

Ambiente; mobilya, dekorasyon, züccaciye, aksesuar ve hediyelik eşya gibi ürünlerin sunulduğu, yılda bir kez gerçekleştirilen, Almanya’nın Ticaret kenti Frankfurt’un ev sahipliği yaptığı, yılda 140.000 ticari ziyaretçi ve dünyada önde gelen 4500’den fazla firmayı ağırlayan özel bir ticaret fuarıdır. Dünyada önde gelen uluslararası katılımcılar, ürünlerini sadece ticaret amaçlı ziyaretçilere açık olan Ambiente’de sergiliyor.

Porland Hakkında:

Porland, 1976 yılından bu güne, gerek Ev, gerekse Gastronomi kesimine hizmet eden ürün yelpazesi ile tasarımdan üretim aşamasına kadar her ince detayı üstün teknoloji ve iş gücü ile ürünlerine yansıtan, sektörde trend belirleyici olarak konumlanan, 43 yılı aşkın deneyime sahip Türkiye’nin önde gelen markasıdır.

Bilecik’teki kendi tesislerinde, porselen üretiminin yanı sıra ürün gamındaki ev gereksinimine yanıt verebilen çelik, cam, tekstil ve mutfak araç gereçleriyle müşterilerin her türlü alışveriş ihtiyacına cevap vermektedir. Ayrıca dünya markalarından olan cam üreticisi Libbey ve Luigi Bormioli, mağazalarında satışta olan markalardan bazılarıdır. Porland, 1600’ü aşkın çalışanın istihdam edildiği Türkiye’nin en büyük porselen üreticilerinden birisidir.

6 bölge müdürlüğü, Perakende’de 30’u aşkın mağazası ve online alışveriş sitesiyle sadece yurt içinde değil, yurt dışı pazarlarının da aranılan markasıdır. 300 bin metrekare açık ve 70 bin metrekare kapalı alana sahip Bilecik tesislerinde, yılda yaklaşık 70 milyon adet üretiminin %65’ini dört ana kıtada 30’dan fazla ülkeye ihraç etmektedir.