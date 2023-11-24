Pozitera Grup’ta Önemli Atama
Anadolu Üniversitesi İşletme ve Turizm bölümü mezunu olan Serhat Ilgaz, yüksek lisansını Maltepe Üniversitesi’nde tamamladı. Kariyerine ilk adımı Koçtaş’ta satış danışmanı olarak atan Ilgaz, Praktiker, Mediamarkt, Huawei ve Vivo gibi şirketlerinde mağaza müdürlüğü, ticari grup müdürlüğü, bölge direktörlüğü ve perakende direktörlüğü gibi önemli görevlerde yer aldı. 20 Kasım 2023 tarihi itibariyle Pozitera Grup’taki görevine başlayan Serhat Ilgaz, Pozitera Perakende Geliştirme Hizmetleri, SNG Bilgi Teknolojileri ve Bir Adım Sağlık’ın iş geliştirme süreçlerinden sorumlu olacak.