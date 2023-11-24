Pozitera Grup’ta Önemli Atama

Organize perakende sektörünün önemli şirketlerindenile şirketlerin iş yönetimini inovatif bir yaklaşımla yeniden modelleyen, ihtiyaca yönelik yazılım sistemleri kuran SNG Bilgi Teknolojileri ve doktor muayenesinden laboratuvar hizmetlerine tüm sağlık hizmetlerini ihtiyaç sahibinin ayağına götüren Bir Adım Sağlık’ı çatısı altında barındıran Pozitera Grup’ta önemli bir atama gerçekleşti.’un Satış ve Perakende Geliştirme Grup Başkanlığı (COO) görevine Serhat Ilgaz getirildi.

Anadolu Üniversitesi İşletme ve Turizm bölümü mezunu olan Serhat Ilgaz, yüksek lisansını Maltepe Üniversitesi’nde tamamladı. Kariyerine ilk adımı Koçtaş’ta satış danışmanı olarak atan Ilgaz, Praktiker, Mediamarkt, Huawei ve Vivo gibi şirketlerinde mağaza müdürlüğü, ticari grup müdürlüğü, bölge direktörlüğü ve perakende direktörlüğü gibi önemli görevlerde yer aldı. 20 Kasım 2023 tarihi itibariyle Pozitera Grup’taki görevine başlayan Serhat Ilgaz, Pozitera Perakende Geliştirme Hizmetleri, SNG Bilgi Teknolojileri ve Bir Adım Sağlık’ın iş geliştirme süreçlerinden sorumlu olacak.