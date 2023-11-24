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Pozitera Grup’ta Önemli Atama

Pozitera Perakende Geliştirme Hizmetleri, SNG Bilgi Teknolojileri ve Bir Adım Sağlık’ın çatı şirketi Pozitera Grup’un Satış ve Perakende Geliştirme Grup Başkanlığı (COO) görevine sektörün deneyimli ismi Serhat Ilgaz atandı.

24 Kasım 2023 Cuma 10:36
Pozitera Grup’ta Önemli Atama






Pozitera Grup’ta Önemli Atama

 

 

Organize perakende sektörünün önemli şirketlerinden Pozitera Perakende Geliştirme Hizmetleri, TaskHouse ile şirketlerin iş yönetimini inovatif bir yaklaşımla yeniden modelleyen, ihtiyaca yönelik yazılım sistemleri kuran SNG Bilgi Teknolojileri ve doktor muayenesinden laboratuvar hizmetlerine tüm sağlık hizmetlerini ihtiyaç sahibinin ayağına götüren Bir Adım Sağlık’ı çatısı altında barındıran Pozitera Grup’ta önemli bir atama gerçekleşti. Pozitera Grup’un Satış ve Perakende Geliştirme Grup Başkanlığı (COO) görevine Serhat Ilgaz getirildi.

Anadolu Üniversitesi İşletme ve Turizm bölümü mezunu olan Serhat Ilgaz, yüksek lisansını Maltepe Üniversitesi’nde tamamladı. Kariyerine ilk adımı Koçtaş’ta satış danışmanı olarak atan Ilgaz, Praktiker, Mediamarkt, Huawei ve Vivo gibi şirketlerinde mağaza müdürlüğü, ticari grup müdürlüğü, bölge direktörlüğü ve perakende direktörlüğü gibi önemli görevlerde yer aldı. 20 Kasım 2023 tarihi itibariyle Pozitera Grup’taki görevine başlayan Serhat Ilgaz, Pozitera Perakende Geliştirme Hizmetleri, SNG Bilgi Teknolojileri ve Bir Adım Sağlık’ın iş geliştirme süreçlerinden sorumlu olacak.

Anahtar Kelimeler:
Pozitera GrupPozitera
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