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Procsin'den afet bölgelerine anlamlı destek

Bir yanda orman yangınları, bir yanda sel gibi doğal afetlerle boğuşan Türkiye'de özel sektör, zor durumda kalan vatandaşların yaralarının sarılmasına destek oluyor.

24 Ağustos 2021 Salı 16:32
Procsin'den afet bölgelerine anlamlı destek

Procsin'den afet bölgelerine anlamlı destek


Ülkemizin çeşitli yerlerinde yayılan orman yangıları ve sellerin ardından ortaya çıkan yaraları sarmak için milyonlarca insan kolları sıvadı. Dermakozmetik markası olan Procsin de bu zor günlerde hiçbir desteğini esirgemeden harekete geçti.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çakır, 4 ayrı tırı yangın bölgelerine ulaşmak amacıyla yola çıkardı. İhtiyaca göre tırları doldurduklarını söyleyen yetkililer su, kadın ve erkek iç çamaşırı, kadın ve erkek kıyafetleri, n95 maskeler, sabun, gıda kolileri gibi çeşitli ihtiyaçları sağlayarak harekete geçti.
Öte yandan yangın sebebiyle evlerini kaybeden insanlara da tüm destekleri sağlayacaklarını söyleyen firma yetkilileri, durumu el veren herkesin yardımda bulunması gerektiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Procsin
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