Procsin'den afet bölgelerine anlamlı destek



Ülkemizin çeşitli yerlerinde yayılan orman yangıları ve sellerin ardından ortaya çıkan yaraları sarmak için milyonlarca insan kolları sıvadı. Dermakozmetik markası olan Procsin de bu zor günlerde hiçbir desteğini esirgemeden harekete geçti.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çakır, 4 ayrı tırı yangın bölgelerine ulaşmak amacıyla yola çıkardı. İhtiyaca göre tırları doldurduklarını söyleyen yetkililer su, kadın ve erkek iç çamaşırı, kadın ve erkek kıyafetleri, n95 maskeler, sabun, gıda kolileri gibi çeşitli ihtiyaçları sağlayarak harekete geçti.

Öte yandan yangın sebebiyle evlerini kaybeden insanlara da tüm destekleri sağlayacaklarını söyleyen firma yetkilileri, durumu el veren herkesin yardımda bulunması gerektiğini belirtti.