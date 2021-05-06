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Prof. Dr. Emre Alkin “Faiz kararı beklediğimiz gibi, indirimin izahı olmazdı”

Prof. Dr. Emre Alkin, “Beklenti Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmeyeceği yönündeydi. Böyle bir akıl tutulmasının izahı olamazdı çünkü. Ancak, pas geçmek de geçici bir teselli olacak” dedi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 16:19
Prof. Dr. Emre Alkin “Faiz kararı beklediğimiz gibi, indirimin izahı olmazdı”

Prof. Dr. Emre Alkin “Faiz kararı beklediğimiz gibi, indirimin izahı olmazdı”

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 19’da sabit tutmasını değerlendiren Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, “Beklenti Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmeyeceği yönündeydi. Böyle bir akıl tutulmasının izahı olamazdı çünkü. Ancak, pas geçmek de geçici bir teselli olacak” dedi.

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini beklendiği gibi sabit bıraktığını belirterek, “Ancak, pas geçmek de geçici bir teselli olacak” dedi. Prof. Dr. Alkin, Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu’nu bugünkü toplantıyı pas geçmesinin etkilerini şu sözlerle anlattı:

“Merkez Bankası ve kamu bankaları finans piyasasına öncülük yapıyor. Özel kurumlar ne kadar direnseler de sonunda piyasaya göre hareket etmeye mecbur kalıyorlar. Yani bankacılık sektörü ortalamada nereye gidiyorsa herkes oraya doğru gidiyor. Kamu bankaları bugün aktif büyüklük başta olmak üzere birçok parametrede sektörün neredeyse yarısını elinde tutmakta. Finans kurumları nihayetinde fon arz eden ile fon talep edeni buluşturan güven müesseseleridir. Bilançolarını ancak geçici süreyle küçültebilir, faaliyetlerini belirli süreyle yavaşlatabilirler. Çünkü sektördeki yarış yukarıda bahsettiğim parametrelerle yapılır ve sıralamalarda buna göre belirlenir.”

“Sürekli pas geçmek doğru değil”

Merkez Bankası'nın sürekli pas geçerek piyasayı kendi haline bırakmasının doğru bir davranış olmayacağı gibi döviz kurları üzerinde olumsuz etki yaratacağını ifade eden Prof. Dr. Alkin, “Zaten bir iki gündür yükselen dolar kuru bize bu gerçeği göstermekte. Maliye ve ticaret politikalarının devreye girerek enflasyon problemini çözmesi gerekiyor. Faizlerdeki yükseliş bununla ilişkili. Fakat bu gerçeği kabul etmek yerine bize daha önce zarar veren çabayı tekrarlayacağız ve faizleri piyasanın gerçeğinden uzak şekilde faizleri kontrol etmeye çalışacağız gibi görünüyor” dedi.

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Emre AlkinFaizEkonomiSon Dakika
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