Prof. Dr. Emre Alkin’den iş dünyasına çarpıcı tavsiyeler





Türkiye’de iş dünyasına yönelik gerçekleştirilen ve artık gelenekselleşen, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin (GGYD) tescilli değeri, İş’te Fırsat Toplantıları’nın 57’ncisi CPAnkara otelde düzenlendi. GGYD tarafından gerçekleştirilen toplantıya dernek üyeleri ile iş dünyası ile Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü ünlü ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin 57. İş’te Fırsat Toplantısında “Fırtınada Gemiyi Yüzdürme Sanatı” başlıklı dikkat çekici sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Alkin, sunumunda iş dünyasına yönelik çarpıcı, dikkat çekici tavsiyelerde bulundu.

Prof. Emre Alkin, “Zamansız talep ve harcamalara hem etik gereği hem de rasyonellik gereği ‘dur’ demeyi bilin. Örneğin, üst düzey profesyonellerin altına pahalı arabalar çekmek yerine, çalışanların işe geliş gidiş şartlarını ve çevre şartlarını iyileştirmek, verimliliği artırmak için önemli olabilir” dedi. Prof. Alkin, “Mutsuz insanların çalıştığı yerde verim olmaz sonunda batar, bunu unutmayalım” diye konuştu.

“Döviz kurlarının geri çekildiği her anı değerlendirin”

Maliyetiniz döviz, geliriniz Türk lirası ise riskli davranmayın şeklinde konuşaniş dünyası ve firma yöneticilerine tavsiyelerine şu şekilde devam etti: “Ödeme ve borç gerçeğine uygun şekilde döviz kurlarının geri çekildiği her anı değerlendirin. Tahsilat imkanlarınızı artırın, alacakları yaşlandırmayın, tahsilatı kolaylaştırmak için yeni metotlar geliştirin. Malın tedariği malın fiyatından daha önemli bu konuyu ciddiye alın ve kaderinizi başkalarının eline bırakmayın. Mümkünse ihracatınızı cironuzun en az yüzde 50’si düzeyine getirin.”

Prof. Emre Alkin sözlerini şu şekilde tamamladı: “Şahsi masraflarınızı ya da işinizle alakası olmayan harcamalarınızı firmaya fatura etmeyin hem etik olarak yanlış hem de ekonomik olarak zararlı bir davranıştır. Harcamalarınızı önceliklendirin, ayakta kalmanızı sağlayacak faaliyetler için kaynaklarınızı kullanın eğer mevcut kapasiteyi tam olarak kullanamıyorsanız ilave kapasite için yatırıma kalkışmayın. Borç-alacak ilişkilerinde uykunuzu kaçıracak adımlar atmayın.”

“Uzun vadeli planlamaya ihtiyacımız var”

Ankara merkezli sivil toplum kuruluşu Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin gelenekselleşen İş’te Fırsat Toplantıları’nın 57’ncisi yoğun katılım ile gerçekleşti. Toplantının açış konuşmasını gerçekleştiren GGYD Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih Allıoğlu, Türkiye’nin refahı için iş dünyası olarak daha çok çalışmalıyız diyerek “Dünyada enerji, iklim başlıklarındaki belirsizlikler ile önemli bir darboğaz yaşanıyor. Şubat 2022’den bu yana devam eden, insani sonuçları ile hepimizi üzen Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilim zor koşulları daha bir zorlaştırdı. Zor koşulları aşmak ülkemizin refah artışını sağlamak doğru aksiyonlar ile mümkün. Ancak bunun için uzun vadeli planlamalar yapmalıyız” dedi. İş’te Fırsat Toplantıları ile Türkiye ekonomisinin her ayrıntısını uzmanlarıyla tartışma fırsatı bulduklarının altını çizen Allıoğlu, “Bu toplantılarda iş dünyamızın önemli isimleriyle, işleriyle Türkiye’den çıkıp globalleşen şirketlerimizle, üniversitelerden, Sivil Toplum Kuruluşlarından alanında yetkin kişiler ile bir araya geliyoruz. Birlikte öğrenerek güçleniyor, Türkiye için üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’nin Aydınlık Geleceğine Katkı Sunmak İçin de Çalışıyoruz”

GGYD olarak kuruldukları günden bugüne Türkiye’nin aydınlık geleceğine katkı sunmak amacıyla çalıştıklarını aktaran M. Nezih Allıoğlu, “Türkiye’nin geleceği, büyümesi için komisyonlarımızla hiç durmadan üretiyoruz. Eğitime özellikle önem veriyoruz. Bundan tam 10 yıl önce ‘Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu’nu kurduk. Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu bir eğitim seferberlik hareketine dönüşüyor. Her yıl aramıza katılan Nilüferlerimizin sayısı artıyor. Genç Girişim ve Yönetişim Derneği olarak, genç dimağlarımızın yanında Nilüferlerimizin devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İş'Te Fırsat Toplantısında GGYD üyelerinden, Templegym Spor Merkezi sahibi Berkay Ahmet Berk, GGYD İzmir Şubesinden Çifte Kumrular Gayrimenkul ortaklarından Can Yarguz, Webolizma CEO’su, Algoritim Kurucusu Ecevit Saraç, Uzman Doktor Fatma Akkan, Saud Dizayn ve İç Mimarlık Kurucusu Melisa Saud, Avukat Selen Yıldırım ve NEF Arsa’dan Sedat Murat Asiltürk sunumlar gerçekleştirdiler. İş’te Fırsat Toplantılarının 57. Plaket takdimi ile tamamlandı.

